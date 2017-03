Elections

A VOS SOUHAITS Avant l'élection présidentielle, « 20 Minutes » est allé à la rencontre des Français pour prendre le pouls de la nation...

Frédéric Richard, chauffeur de VTC à Lille - O. Aballain / 20 Minutes

Olivier Aballain

Riches, pauvres, chômeurs, jeunes, retraités, zadistes… A l’approche del’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, 20 Minutes est allé à la rencontre des Français de tous les âges et dans tout le pays, afin de prendre le pouls de la Nation.

A chaque personne interrogée, trois questions ont été posées, toujours les mêmes. Aujourd’hui, c’est au tour de Frédéric Richard, 53 ans, chauffeur de VTC (notamment pour l’appli Uber) à Lille, d’y répondre.

Quelle première mesure doit être prise par le nouveau chef de l’État ?

La première mesure, pour nous les chauffeurs de VTC, c’est de dégager Uber et de faire une appli, qui soit internationale ou mondiale, mais par l’État, qui soit faite pour tout le monde. Dans la mesure où Uber s’engraisse sur nous […], ce que je veux c’est qu’on ait le droit de travailler librement, ou en carte privée, ou par appli, et qu’on déclare ses courses, comme un commerçant.

Pourquoi êtes-vous intéressé par cette élection ?

On est tous concernés par l’élection présidentielle. Malheureusement, ceux qui se présentent ne voient que l’assiette au beurre. Le président peut changer les choses, dans la mesure où il a la majorité à l’Assemblée pour faire passer les lois. Sans ça, le président, c’est un homme de paille. Quand je vois Hamon qui propose un salaire universel [ revenu universel], pour moi ce n’est pas réaliste, à cause du déficit.

J’ai 53 ans, j’ai entendu des belles promesses toute ma vie, il n’y en a pas un qui a redressé la France. Mais bon, on nous demande notre avis, on est obligé de faire un choix, ce serait dommage de passer à côté.

Avez-vous déjà finalisé votre vote ?

Il y en a un qui sort plus ou moins du lot, pour moi c’est Mélenchon. C’est le seul qui a des c***, qui parle, qui n’a pas peur, et qui a un charisme. Le président, pour moi, il faut que ce soit un mec qui sorte pas de l’ENA [Ecole nationale de l’administration], parce que là-bas ils sont tous à l’école du mensonge. Mélenchon, je suis d’accord avec ce qu’il veut, c’est-à-dire un peu rester dans l’Europe, mais baisser des choses. Il y a trop de charges quand on est commerçant.

