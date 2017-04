Elections

A VOS SOUHAITS Avant l’élection présidentielle, « 20 Minutes » est allé à la rencontre des Français pour prendre le pouls de la nation…

Benoît Tesse exerce comme médecin généraliste à Retiers, commune rurale située au sud de Rennes. - J. Gicquel / APEI / 20 Minutes

Jérôme Gicquel Twitter

Riches, pauvres, chômeurs, jeunes, retraités, zadistes… A l’approche de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, 20 Minutes est allé à la rencontre des Français de tous les âges et dans tout le pays, afin de prendre le pouls de la nation.

A chaque personne interrogée, trois questions ont été posées, toujours les mêmes. Aujourd’hui, c’est au tour de Benoît Tesse, 56 ans, médecin généraliste à Retiers (Ille-et-Vilaine) à 40 km au sud-est de Rennes, d’y répondre.

Quelle première mesure doit être prise par le nouveau chef de l’Etat ?

Le système de santé actuel est géré de façon trop politique. Toutes les mesures sont prises d’en haut sans tenir compte de l’avis des médecins et professionnels de santé libéraux qui exercent sur le terrain et qui sont le pivot de notre système de santé. On nous l’envie dans le monde entier mais pour combien de temps encore ? Pour nous redonner l’envie et les moyens d’exercer, il faut notamment nous libérer des contraintes administratives qui sont trop lourdes.

En tant que médecin libéral, nous sommes là pour faire du soin et de la prévention et pas que de l’administratif. Il faut aussi une revalorisation réelle de l’acte chez le médecin généraliste. Il faut enfin sortir du vieux clivage droite/gauche en matière de politique de santé et avoir enfin le courage de responsabiliser les patients qui ne savent même plus combien coûtent les soins.

Pourquoi êtes-vous intéressé par cette élection ?

Je m’y intéresse bien sûr en tant que professionnel de santé mais aussi en tant que citoyen. Mais cette campagne est tellement bizarre. On a parlé des programmes des uns et des autres au moment des primaires mais depuis, on ne parle que d’autres choses dans les médias. Pour les questions de santé, je vais regarder attentivement les propositions des uns et des autres dans les revues professionnelles.

Avez-vous déjà finalisé votre vote ?

Pas encore. Je vais regarder quel candidat a un programme qui ne soit pas dogmatique. Mon choix n’ira pas forcément à celui ou celle qui défend ma chapelle, je vais regarder l’ensemble de leurs propositions sur les questions de société. Mais j’attends surtout qu’un candidat replace les médecins et professionnels libéraux au cœur de notre système de santé.

Mots-clés :