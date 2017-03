Elections

PRESIDENTIELLE Vitali Milonov est notamment connu pour avoir rédigé la loi sanctionnant la « propagande homosexuelle »...

Le député homophobe russe Vitali Milonov prend un selfie avec Marine Le Pen. - Facebook

Un déplacement en Russie décidément sous les feux des projecteurs. Outre sa rencontre très médiatisée avec Vladimir Poutine vendredi, Marine Le Pen a aussi attiré l’attention pour un selfie sur lequel elle pose en compagnie du député russe Vitali Milonov, connu notamment pour avoir rédigé la loi sanctionnant la « propagande homosexuelle ».

Le cliché, posté par le député sur Facebook, a été pris à en marge d’une rencontre entre la candidate FN à la présidentielle française et le président de la Douma (chambre basse du parlement russe), à laquelle participait également Vitali Milonov.

Organisation de « raids » contre les clubs gays

Habitué des déclarations populistes, entre appels à l’instauration d’une « police des mœurs », organisation de « raids » contre les clubs gays du pays, interdiction de la chicha et de l’avortement, Vitali Milonov a récemment interpellé le ministère de la Culture russe pour qu’il fasse interdire le nouveau Disney, La Belle et la Bête, pour un moment gay, estimant que le film fait une « propagande flagrante et éhontée du péché et des relations sexuelles perverses ». Le film a finalement été interdit aux moins de 16 ans.

Florian Philippot, interrogé par le site Buzzfeed, a assuré que la présidente du FN ne savait pas à qui elle avait affaire : « Marine Le Pen accepte des dizaines de selfies par jour, a affirmé le numéro 2 du parti. Elle ne sait évidemment pas qui est cet individu, pas plus qu’elle ne connaît l’identité de tous ceux avec qui elle fait des photos. » Le conseiller aux affaires étrangères de Marine Le Pen, Ludovic de Danne, estime lui que la candidate « ne peut être jugée que pour ses rencontres officielles ».

