POLITIQUE Près de trois cents personnes se sont rassemblées ce samedi place de la République à Paris, pour appeler à une candidature commune entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon…

Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. - Revelli-Beaumont/KONRAD K./SIPA

20 Minutes avec AFP

« Unité pour changer, unité pour gagner ». Plusieurs centaines de militants réunis ce samedi place de la République sous un soleil éclatant scandaient cet appel à une candidature commune, « seule voie possible pour faire gagner la gauche »

« Une victoire, pas deux défaites ».

Certains agitaient des pancartes représentant Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon unis sous une inscription « Une victoire, pas deux défaites ».

« Il existe des différences évidentes (entre les deux candidats) mais il y a aussi beaucoup de choses en commun et s’il n’y a pas d’union, c’est Rothschild qui va gagner ? C’est l’homme aux costumes de luxe ? », ironise l’économiste Frédéric Boccara, membre du Parti communiste, devant une foule conquise.

« Il faut additionner des voix pour être au deuxième tour, la division ne nous a jamais fait gagner, jamais, jamais », s’époumone Gérard Filoche, membre du Bureau national du Parti socialiste, mégaphone à la main.

« Nous demandons un accord politique, une plateforme commune comme en 36 avec le Front populaire, sinon c’est la défaite assurée », poursuit l’ancien inspecteur du Travail.

Pierre Larrouturou, fondateur du parti Nouvelle donne, prend à son tour la parole alors qu’une militante brandit une pancarte « Tirons au sort notre candidat ».

« On fête les 60 ans de l’Europe, à l’époque il n’a fallu qu’une semaine pour Schumann et Adenauer pour se mettre d’accord, la situation est autrement plus facile pour Hamon et Mélenchon », a-t-il affirmé avant d’inviter les militants à se rendre au QG de campagne de Benoît Hamon aux cris de « Tous ensemble ».

« L’union ou l’abstention »

Parmi la foule, Stéphane, 38 ans, « ex-militant PS de 12 ans », devenu « insoumis », débat avec Dolorès, 51 ans, qui a voté « pour Hamon » à la primaire de la gauche.

« C’est la première fois que je vote pour quelqu’un, en 2012, j’avais voté contre Sarkozy », assure t-elle.

Pour Stéphane, c’est « l’union ou l’abstention », plaidant pour une « unité présidentielle » et une « diversité législative ».

« Personne ne peut prendre en otage le peuple de gauche », insiste t-il.

Rassemblés devant le QG de campagne de Benoît Hamon, un homme lance « Nous sommes les sages-femmes de l’union de la gauche », avant qu’une délégation du conseil citoyen ne les reçoive.

Une militante remet aux délégués une affiche « Alliance pour l’espoir », symbole de l’union entre les deux candidats et « la seule voie possible pour faire gagner la gauche ».

