POLITIQUE Le chef de l'Etat a condamné les accusations de François Fillon...

Le président François Hollande le 10 janvier 2016 à l'Elysée - VILLARD/SIPA

T.L.G.

Le communiqué est arrivé en direct pendant l’émission de France 2. François Hollande « condamne avec la plus grande fermeté les allégations mensongères » de François Fillon. Dès le début de « l’Emission politique », le candidat LR à la présidentielle a « mis en cause le président de la République », l’accusant d’animer un « cabinet noir » et d’être à l’origine des fuites concernant les affaires entourant sa campagne.

« Depuis 2012, et c’est un fait établi, l’exécutif n’est jamais intervenu dans aucune procédure judiciaire et a toujours respecté strictement l’indépendance de la magistrature », indiqué l’Elysée, assurant que « sur les affaires particulièrement graves concernant M. Fillon, (…) le président de la République n’en a été informé que par la presse ». Les propos de Fillon apportent « un trouble insupportable » à la campagne présidentielle, toujours selon la présidence. « Le seul scandale ne concerne pas l’Etat, mais une personne qui aura à en répondre devant la justice ».

Dans la foulée sur France Info, le journaliste Didier Hassoux, coauteur du livre « Place Beauvau » cité François Fillon pour porter ses accusations, a démenti tout « cabinet noir » cité dans son ouvrage.

Sur @franceinfo, D. Hassoux, co-auteur du livre que Fillon cite pour accuser Hollande parle d’instrumentalisation : “Pas de cabinet noir” — CDestracque (@CDestracque) March 23, 2017

Ce soir sur @franceinfo, le journaliste Didier Hassoux, coauteur du "place beauvau" cité par @FrancoisFillon dément tout "cabinet noir" — philipps grégory (@gregphil) March 23, 2017

