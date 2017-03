Elections

POLITIQUE Le candidat LR était opposé à la romancière lors d'un débat surréaliste sur le plateau de France 2...

Angot face à Fillon - France 2

On ne sait pas trop où France 2 a déniché cette idée de « génie ». Pour faire face à François Fillonlors d’un débat, la rédaction de « L’Emission politique » avait convié la romancière Christine Angot. Voilà pour le pitch.

Car d’emblée, cette dernière, visiblement très colère, est rentrée dans le lard du candidat LR. « Comprenez-vous que le fameux front républicain est mis en danger ? On ne comprend pas pourquoi vous ne vous êtes pas retiré ». De quoi bousculer le flegme de l'ancien Premier ministre. « Madame, de quel droit vous me condamnez ? De quel droit vous estimez que l’emploi de mon épouse était illégal et indécent?»

Christine Angot : "On ne comprend pas pourquoi vous ne vous êtes pas retiré", @FrancoisFillon : "Moi, j'ai rendu les costumes !" pic.twitter.com/p5uELJZOpd — L'Emission politique (@LEPolitique) March 23, 2017

« Je ne vous condamne pas, je vous dis ce que je ressens, on est des millions à ressentir ça », a fustigé la romancière, dans les aigus. La température est ensuite montée de quelques degrés, quand Christine Angot a accusé le candidat d’être malhonnête. «Le pompon de toute cette histoire, c’est le coup de Bérégovoy […] Ca choque les gens. Est-ce que vous nous faites un chantage au suicide ? » En début d'émission, François Fillon avait évoqué l'ancien Premier ministre socialiste, mis en cause dans une affaire de prêt et qui s'est suicidé en 1993.

Visiblement le chaos sur le plateau n’était pas assez présent pour certains, alors le public a décidé de participer à la joute, en insultant la romancière. « Vous êtes lamentables », a-t-on pu entendre à la volée, obligeant David Pujadas à faire la police.

Christine Angot à @FrancoisFillon :"Le pompon de toute cette histoire, c'est le coup de Bérégovoy" #LEmissionPolitique pic.twitter.com/WHqAatAcnr — L'Emission politique (@LEPolitique) March 23, 2017

Le spectacle s’est terminé sur un « vous avez une bonne tête » de Christine Angot et quelques « ooooh ! » du public. Mais on ne sait pas trop pourquoi.

