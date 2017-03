Elections

LIVE Suivez sur 20 Minutes «l'Emission politique» avec François Fillon, candidat Les Républicains à la présidentielle, ce jeudi soir sur France 2...

François Fillon sur le plateau de «L'Emission politique», le 23 mars 2017. - Capture d'écran

L'ESSENTIEL

Candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon est l'invité du programme politique de France 2 ce jeudi soir.

Accusé depuis fin janvier de pratiques douteuses depuis des décennies, mis en examen pour des emplois présumés fictifs, malmené dans son camp, François Fillon a réussi à imposer sa candidature début mars, après un rassemblement au Trocadéro et l'annonce d'Alain Juppé renonçant à être un recours.

A propos de sa mise en examen, François Fillon a dénoncé le 22 mars sur franceinfo une «machination» avec «des fuites organisées par les services de l'Etat».

21h54: L'invité mystère, c'est l'écrivaine Christine Angot

«Vous ne vous êtes pas retiré, vous êtes là. Si vous êtes président, vous serez un président en qui une large partie de la population n'aura pas confiance», commence l'écrivaine.

21h50: «Je n'ai jamais dit que l'on baisserait de 20 milliards d'euros les dotations»

Le programme de réduction des dotations aux collectivités étaient initialement de 20 milliards d'euros dans son programme, avant que François Fillon nuance son programme hier devant l'association des maires de France, où il a évoqué 7,5 milliards d'euros. Sur le plateau de France 2, François Fillon explique pourtant: «Je n'ai jamais dit qu'on baisserait de 20 milliards les dotations. J'ai dit qu'il fallait que la sphère des collectivités locales fasse 20 milliards d'économies»

21h46: Reportage à l'hôpital pour illustrer sa proposition d'un passage à 39 heures (contre 35h actuellement)

21h41: «Oui je suis pour la clause Molière»

Cette mesure vise à imposer le français sur le chantier et lutter contre le recours aux travailleurs détachés non déclarés…

Lyon: Cinq questions pour comprendre la «Clause Molière» https://t.co/HaEMfe7j2C pic.twitter.com/2A5LL3oRpA — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) March 14, 2017

François Fillon est pour cette clause car, selon lui, «c’est une manière de faire pression sur l’Union européenne pour que la révision de la directive soit plus rapide et aille beaucoup plus loin»

21h37: Question sur Lafarge, qui participe à la construction du mur entre les Etats-Unis et le Mexique

«Je suis totalement contre ce mur. C'est difficile d'empêcher une entreprise qui fabrique du ciment d'aller construire un mur. Lafarge prend ses décisions» dit le candidat qui affirme qu'«il ne faut pas être hypocrite» «quand on vend des armes à l'Arabie saoudite»

21h35: Les questions sur le programme économique

François Fillon souhaite mettre «de l'oxygène» dans l'économie française. «Mon programme (...) peut permettre de créer le plus d'emplois dans le pays, plus d'1,5 million», argue le candidat, notamment dans les services à la personne. François Fillon souhaite aussi réformer le statut d'auto-entrepreneur.

21h34: Qui est Robert Bourgi, le généreux ami de François Fillon?

Qui est Robert Bourgi, l'homme qui a payé les costumes de François Fillon?... via 20 Minutes https://t.co/9TLLIx5E8E — henri vincent (@achevejy) March 17, 2017

«Il faut que nous soyons épaulés par d'autres pays européens» pour mener des opérations extérieures, notamment en Afrique, dit François Fillon

Contrairement à ce que dit François Fillon, l'Allemagne a renforcé sa présence au Mali. La France, intervenue en 2013 pour chasser les jihadistes du nord du pays, n'a de cesse de réclamer depuis davantage d'engagement européen contre le terrorisme au Sahel, une menace pour la sécurité qui s'étend jusqu'au nord de la Méditerranée.

L'Allemagne, qui a répondu à l'appel au lendemain des attentats de Paris en novembre 2015, est désormais l'une des nations phares de la Minusma, forte de 12.000 hommes. Cet engagement s'inscrit aussi dans une volonté de Berlin d'assumer plus de responsabilités au plan international.

21h22: «Une machination» «des services de l'Etat»

«Des journaux reçoivent des documents 48h après des perquisitions dans mes bureaux», accuse François Fillon qui parle d'une «machination» orchestrée par les «services de l'Etat». «Je vais mettre en cause le président de la République», avance le candidat qui souhaite une enquête sur le président... ce qui est techniquement impossible à cause de l'immunité du chef de l'Etat.

21h20: Vidéo sur les déclarations de François Fillon qui souhaite une République honnête voire irréprochable

«Je suis honnête. J'ai pu faire des erreurs, j'en ai confessé une. Je suis profondément honnête» qui refute tout conflit d'intérêt. Et dit que beaucoup d'autres ont fait travailler leur famille.

21h19: «J'ai un patrimoine moins important que Jean-Luc Mélenchon» répond Fillon quand on lui demande s'il est un homme d'argent

21h16: A propos de Robert Bourgi qui lui a offert des costumes

Robert Bourgi, François Fillon dit : «Très vieil ami, depuis plus de 20 ans». «J'ai eu tort de les accepter, j'ai fait une erreur de jugement, je les ai rendus». Ces vêtements: «Oui, je les ai porté».

>> Qui est le généreux ami libanais de Fillon?

#Rediff Le Libanais Fouad Makhzoumi, roi des pipelines et généreux «ami» de François Fillon https://t.co/wZcz9wmLyx pic.twitter.com/lIVR02D1o1 — 20 Minutes (@20Minutes) March 23, 2017

21h10: «Etes-vous un homme d'argent?»

David Pujadas explique ne pas vouloir «parler des affaires judiciaires»

"Je ne vais pas parler des affaires judiciaires, je ne connais pas les dossiers, les journalistes ne sont pas magistrats" Pujadas — Jean-Baptiste Garat (@Figarat) March 23, 2017

'Ca fait deux mois que la presse déverse des torrents de boue« »Est-ce que une seule fois on a remis en cause (...) mon honnêteté?« Et à deux mois de la présidentielle, je deviens un personnage sulfureux (...) C'est l'image véhiculée par la presse depuis deux mois.» dit le candidat qui évoque l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy, qui s'est suicidé en 1993. «Mon honneur et celui de mon épouse sont intacts».

A propos de son activité de conseil, «vous ne trouverez pas une seule décision de parlementaire qui soit influencée» par une activité privée.

Vous ne pourrez pas trouver une seule décision ou position qui soit influencée par mon activité professionnelle. #LEmissionPolitique pic.twitter.com/80RdTjGTaF — François Fillon (@FrancoisFillon) March 23, 2017

«Un mensonge éhonté» dit François Fillon à propos de la mise en relation entre un homme d'affaires libanais et Vladimir Poutine, qui lui aurait valu 50.000 euros selon le Canard enchaîné.

21h03: La France doit-elle se retirer des théâtres d'opérations à l'extérieur?

«On ne peut plus être les gendarmes du monde (...) On n’en a ni la dimension ni la légitimité». «Il faudrait que nous soyons épaulés par d'autres pays européens», déplore le candidat, avant d'être contredit par David Pujadas. François Fillon souhaite augmenter le budget de la Défense française, mais ne précise pas de sommes. Il souhaite une alliance européenne de défense, et souhaite que l'Allemagne pousse à 2% de PIB son budget défense, et ne se concentre pas seulement sur la logistique.

Il rappelle sa proposition à propos des terroristes, à savoir la déchéance de la nationalité française.

21h01: Questions d'actualité sur l'attaque à Londres hier, et l'attaque à l'aéroport d'Orly le 18 mars

François Fillon: «C'est la démonstration que nous allons mener une guerre pour longtemps», avant d'évoquer le «totalitarisme islamique» qu'il souhaite «éradiquer».

>> Pour suivre notre live sur l'attaque à Londres, c'est ici

21h: Bim, ça commence bien avec un tacle contre le journaliste

Quand le journaliste lui demande : «Vous avez votre portable avec vous?» François Fillon répond: «Je ne reçois jamais de SMS pendant les émissions». «Encore une calomnie supplémentaire». Et bim, ça commence bien l'ambiance

20h58: C'est parti!!

20h53: Les soutiens du candidat dans les gradins

Pause "selfie" pour les fidèles de François Fillon, comme Jérôme Chartier, Valérie Boyer, François Baroin, ou encore Bernard Accoyer qui poste une photo sur Twitter.

20h47: L'ancien ministre socialiste Aurélie Filippetti va débattre avec François Fillon

Aurélie Filippetti est députée de Moselle, ancienne ministre de la Culture (2012-2014), et est porte-parole du candidat socialiste Benoît Hamon à la présidentielle.

Bienvenue dans le nouveau live de 20 Minutes, consacré à la soirée politique de ce jeudi

Empêtré dans des affaires, notamment d'emplois présumés fictifs au profit de sa famille, le candidat de la droite à la présidentielle François Fillon est l'invité de «l'Emission politique» ce jeudi soir sur France 2. Il vient y parler de son programme, mais aussi se défendre des affaires qu'il considère comme une «machination», avec «des fuites organisées par les services de l'Etat».

Ce jeudi, François Fillon s'est fait remarquer: tous les prétendants à l'Élysée, sauf lui, ont pris une série d'engagements auprès de l'ONG anti-corruption Transparency. Son entourage a cependant précisé qu'il le ferait prochainement.

Mots-clés :