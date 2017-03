Elections

ARGENT Les onze prétendants à l’Elysée ont communiqué l’intégralité de leur situation patrimoniale…

Jean-Marie Le Pen embrassant sa fille le 30 novembre 2014 à Lyon lors d'un meeting du Front National. - : Laurent Cipriani/AP/SIPA

J.L.

Avant toute chose, mettons-nous bien d’accord. Les déclarations de patrimoine des candidats à l’élection présidentielle n’engagent qu’eux et à la rigueur ceux qui les croient, mais gère plus.La haute autorité de la transparence de la vie publique ne peut exercer aucun contrôle sur lesdites déclarations qui sont en fait constituées de simples « déclarations sur l’honneur ». Partons tout de même du principe que nos onze prétendants sont globalement honnêtes : 20 Minutes a cherché pour vous les petites merveilles cachées dans les annexes envoyées par les candidats. Régalez-vous.

Fillon et le prêt de sa fille

Selon sa déclaration, François Fillon a bénéficié, en septembre 2016,de « prêts familiaux » d’un montant total de 30.000 euros. Un geste de sa fille pour l’aider à rembourser une « dette fiscale » inattendue en 2016, selon son entourage. Deux réflexions nous viennent à l’esprit :

Qui n’a pas vu sa note d’impôt doubler d’une année sur l’autre grâce à l’augmentation royale de son patron, quelque chose comme 80 euros bruts (« Avec treizième mois, attention, on n’a jamais fait ça pour personne d’autre, surtout ne dis rien ») ?

On se prête beaucoup décidément beaucoup d’argent chez les Fillon, puisque sa fille, un temps rémunérée pour ses travaux d’assistante parlementaire à l’assemblée, avait de son côté remboursé ses parents des frais engagés pour son mariage, qui avait coûté 44.000 euros (NE VOUS MARIEZ JAMAIS).

Marine et le prêt de papa

Dans la rubrique histoire d’argent en famille, je demande Marine Le Pen,qui n’omet pas de déclarer le prêt de 6 millions d’euros consenti par Jean-Marie pour aider la présidente du FN à mener campagne. Si on a tout bien compris, il lui reste 1,8 million à rembourser avant février 2018. C’est quand même autre chose que le Livret A de papy et mamie pour payer votre première Ford Fiesta.

Jean-Marie Le Pen embrassant sa fille le 30 novembre 2014 à Lyon lors d'un meeting du Front National. - : Laurent Cipriani/AP/SIPA

Les droits d’auteur de Macron

L’ancien ministre de l’Economie déclare un patrimoine de 336.004 euros bruts dans ses divers placements bancaires, et a priori, il n’a pas eu besoin d’un conseiller en patrimoine pour le renseigner. Le plus marquant de son profil financier ?Les revenus de son livre Révolution, véritable poule aux œufs d’or pour le Candidat en marche. Cet ouvrage a déjà rapporté 274.000 euros à Emmanuel Macron en droits d’auteur. Ça vaut le coup de se mettre à l’écriture.

Emmanuel Macron, le 13 décembre 2016 à Bordeaux. - UGO AMEZ/SIPA

Mélenchon et son « goût exquis » pour la décoration

Le leader de la France Insoumise n’a pas attendu la publication de sa déclaration pour mettre à nu son patrimoine. Dans « Moi, mon patrimoine, et mon statut », Jean-Luc Mélenchon dit tout, avec cet amour de la langue française qui fait son succès depuis le débat de lundi et « les pudeurs de gazelle » du débat télévisé. Sa plus belle œuvre ? Un appartement de 110 m² dans le 10e arrondissement de Paris, acheté 800.000 euros, estimé à 837.000 euros, « après des travaux d’un goût exquis qui doivent tout à ma vision du monde ». On a tellement hâte de le visiter.

Hamon et sa retraite de député européen

Le candidat présente l’un des patrimoines les plus modestes du cheptel. On reste tout de même impressionné par les cotisations volontaires versées au fond de retraite des députés européens. 61.000 euros pour un mandat de cinq ans, c’est propre.

Dupont-Aignan et sa sculpture à 25.000 euros

Appelez-le Nicolas « blindé aux as » Dupont-Aignant. Le candidat de Debout La France arrive en tête des prétendants à l’Elysée, avec un patrimoine qu’il estime à 2.329.000 euros bruts, dont 25.000 euros dépensés pour acquérir une sculpture de Denis Monfleur, habitué de la biennalle d’art contemporain organisée depuis quelques années à Yerres. Devinez qui en est le maire ? Nicolas-Dupont Aignan lui-même. Une véritable histoire d’amour.

Jacques Cheminade et ses statuettes précolombiennes

En 2012, le fondateur du parti Solidarité et Progrès voulait coloniser l’espace. En 2017, il revient aux sources de l’histoire de l’humanité, avec une collection d’objets préhistoriques et précolombiens à faire pâlir de jalousie le musée du quai Branly. Le tout pour la somme rondelette de 18.000 euros.

Poutou et sa Peugeot 3008 (s’est fait plaisir le bougre)

Le réparateur de machines-outils à l’usine Ford de Blanquefort fait évidemment partie des candidats les moins bien lotis. Signalons tout de même ce petit plaisir personnel, l’achat en 2012 d’une Peugeot 3008 pour un peu plus de 20.000 euros. Pour avoir testé le bolide lors de notre dernier reportage (merci l’agence de loc’), on peut vous dire que ça envoie.

Philippe Poutou, le 7 mars 2017 à Saint-Denis. - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

François Asselineau et son patrimoine en francs

Cohérent avec son programme qui prévoit la fin de l’euro en France, François Asselineau nous apprend qu’il a acheté sa résidence principale 3 millions de francs, en novembre 98. Et qu’elle vaudrait aujourd’hui 1.500.000 euros. Pas mal.

Une partie de la décla de François Asselineau est... en francs. https://t.co/PbYuPpAFuI pic.twitter.com/RvOqbyGbnA — Raphaël Godet (@Raphaelgodet) March 22, 2017

Mots-clés :