A VOS SOUHAITS Avant l’élection présidentielle, «20 Minutes» est allé à la rencontre des Français pour prendre le pouls de la nation…

Riches, pauvres, chômeurs, jeunes, retraités, zadistes… A l’approche de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, 20 Minutes est allé à la rencontre des Français de tous les âges et dans tout le pays, afin de prendre le pouls de la nation.

A chaque personne interrogée, trois questions ont été posées, toujours les mêmes. Aujourd’hui, c’est au tour d’Antoine*, 23 ans, gendarme en Ile-de-France, d’y répondre.

Quelle première mesure doit être prise par le nouveau Président de la République ?

La première mesure à prendre par le nouveau chef de l’Etat est une mesure de justice. C’est-à-dire être capable de rétablir une vraie justice qui condamne les auteurs. Une mesure de protection des personnels des forces de l’ordre et de l’armée. On voit beaucoup trop d’individus responsables de vols, d’agressions, de violences urbaines… et j’en passe, ressortir avec de petites peines ou juste des rappels à la loi.

D’un point de vue social, il faudrait un Président capable d’augmenter le pouvoir d’achat des Français, capable de relancer le tourisme en France. Le chef de l’Etat doit penser aussi à ses concitoyens avant de penser à ceux d’autres pays. La politique sociale doit être nationale, puis européenne, puis internationale. Pour une catastrophe, un conflit, la France peut aider, mais n’oublions pas ceux qui sont en bas de chez nous.

Pourquoi êtes-vous intéressée à cette élection ?

Cette élection présidentielle m’intéresse pour plusieurs raisons. Premièrement car le Président de la République est le chef des armées, et comme je suis militaire, je veux savoir ce qu’il va décider en matière de défense intérieure comme extérieure. Deuxièmement, car je suis avant tout Français et que notre histoire est à mon goût trop oubliée. Avoir un Président qui assumerait l’histoire de France est pour moi le seul moyen d’avoir un Président capable de rendre à la France sa grandeur.

Avez-vous déjà finalisé votre vote ?

Oui car mes idées personnelles et « professionnelles » sont représentées par un candidat, ou plutôt un candidat correspond plus que les autres à mes idées. Et je m’intéresse un minimum à la politique française.

*Prénom d’emprunt

