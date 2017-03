Elections

PRESIDENTIELLE Chaque matin, « 20 Minutes » vous livre les trois informations marquantes de la campagne…

Francois Fillon. French presidential election candidate for the right-wing Les Republicains (LR) party Francois Fillon attends a meeting. Caen,FRANCE - JACQUES WITT/SIPA

M.C.

A peine le temps d’avaler un café ? En sortant des brumes matinales, attrapez aussi notre récap’quotidien d’une campagne corsée et régulièrement relevée de polémiques.

L’enquête s’élargit et l’étau se resserre sur le candidat LR. L’information judiciaire concernant l’affaire Fillon, ouverte notamment pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d’influence et manquement aux obligations déclaratives, a été étendue à des suspicions d'« escroquerie aggravée », de « faux et usage de faux », selon une source judiciaire confirmant une information du Monde.

La photo du jour : On a essayé de savoir pourquoi Le Pen et Mélenchon rient sur l’image virale du débat

Sur le plateau du débat pour la présidentielle diffusé le 21 mars 2017. - Patrick KOVARIK / AFP

Une photo, prise juste lundi soir avant le début du débat-marathon, a été très commentée sur les réseaux sociaux. On y voit Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon amusés, tandis qu’Emmanuel Macron scrute le sol (ou les pieds de François Fillon ?) et que Benoît Hamon, de trois quarts, semble s’adresser à un François Fillon quelque peu hagard. Qu’est-ce qui pouvait bien faire rire les deux candidats aux antipodes de l’échiquier politique ? Que fixait le candidat d’En Marche ! et que disait le vainqueur de la primaire socialiste ? Pour tenter de percer tous ces mystères, 20 Minutes a parlé avec l’auteur de cette photo, Patrick Kovarik, photographe à l’AFP depuis 30 ans.

Marine Le Pen booste son CV à l’international. La candidate d’extrême droite à la présidentielle en France, a déclaré avoir rencontré mardi au Tchad le président Idriss Déby Itno avec qui elle a évoqué le « fondamentalisme islamique » et la situation en Libye. « Je lui ai dit tout le mal que je pensais de la Françafrique », a encore précisé la présidente du FN, qui a affirmé partager avec son hôte la même analyse sur l’intervention française au Sahel. Elle doit encore « préciser sa vision des relations franco-africaines à venir ».

