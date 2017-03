Elections

PRESIDENTIELLE Huit des onze candidats ont pu s'exprimer lundi soir, sur trois plateaux différents...

Le plateau du premier débat télé de la présidentielle diffusé sur TF1 le 20 mars 2017 - Patrick KOVARIK / AFP

M.C.

A peine le temps d’avaler un café ? En sortant des brumes matinales, attrapez aussi notre récap’quotidien d’une campagne corsée et régulièrement relevée de polémiques.

La tension est montée crescendo chez les « gros » candidats, invités sur la première chaîne. Après une heure de débat correct, le ton s’est durci pour ce premier grand débat de la présidentielle entre Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et François Fillon. Vous n’avez pas suivi les échanges entre les cinq principaux candidats à l’élection présidentielle ? Pas de panique. 20 Minutes vous dit ce qu’il ne fallait pas rater.

>> Revivre le débat en direct

>> Les passes d’armes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

>> Mélenchon sort une blague et fait rire tout le plateau (sauf Macron)

Snobés par TF1, ils ont tout de même pu s’exprimer. La candidate de Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud et le candidat du parti Solidarité et Progrès Jacques Cheminade ont exposé leurs propositions mardi lors du débat d’une partie des « petits » candidats à la présidentielle retransmis via Facebook par le nouveau média Explicite. Voilà ce qu’il s’y est dit.

Seul à TPMP, Dupont-Aignan se compare à Hanouna

« Cyril Hanouna, moi je l’ai connu il y a je sais pas combien d’années. Il m’a invité une fois dans une émission, c’était pas l’émission d’aujourd’hui. Il a progressé. Ça veut dire qu’avant d’être un grand, on commence toujours en étant petit, sinon on arrête tout et personne ne peut progresser. »

Indésirable lui aussi sur TF1, et très remonté, Nicolas Dupont-Aignan avait accepté l’invitation de Cyril Hanouna à sa très populaire émission Touche pas à mon poste sur C8. Dans le jargon de l’animateur, le candidat de Debout la France a qualifié François Hollande de « rassrah de rassrah », pas vraiment un compliment. Nicolas Dupont-Aignan s’était aussi fait remarquer en quittant le JT de la chaîne samedi soir, en signe de protestation.

Mots-clés :