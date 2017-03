Elections

POLITIQUE Le leader d'En Marche a vivement répliqué à l'attaque de Marine Le Pen sur le burkini lors du débat...

Marine Le Pen lors du premier débat télévisé sur TF1. - PATRICK KOVARIK

T.L.G.

Pris à partie par Marine Le Pen, Emmanuel Macron prend la mouche lors du premier débat de la présidentielle. Interrogée sur le burkini, la présidente du Front National vise son adversaire. « Je sais que vous êtes pour monsieur Macron ».

>> A lire aussi : EN DIRECT. Présidentielle : Benoît Hamon estime que Marine Le Pen est « droguée aux pages faits divers »

Le leader d’En Marche répond à cette attaque. « Je ne vous fais pas parler, je n’ai pas besoin d’un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j’ai quelque chose à dire, je le dis clairement c’est mon habitude ».

Emmanuel Macron à Marine Le Pen : "Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque"#LeGrandDebat pic.twitter.com/vVOWrby1Dh — TF1 Le JT (@TF1LeJT) March 20, 2017

L’ancien ministre de l’Economie ne s’arrête pas là et fustige la politique de Marine Le Pen. « Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, madame Le Pen, par vos provocations, c’est de diviser la société. C’est de faire que les plus de 4 millions de Français dont la religion est l’islam et qui sont pour la très grande majorité absolument pas dans le communautarisme et vive dans la République, d’en faire des ennemis de la République, et moi non… Ne divisez pas les Français ! »

Mots-clés :