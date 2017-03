Elections

Ils ont critiqué les règles du débat, mais cela ne les a pas empêché d’y participer. François Fillon a dégainé le premier en regrettant que n’aient pas été invités les onze candidats à l’élection présidentielle au débat télévisé sur TF1 et LCI. « Nous sommes 11 candidats, il y en a cinq ici, cela pose une question démocratique », a affirmé en préambule le candidat des Républicains, premier des cinq invités à s’exprimer pour ce débat d’avant premier tour.

« Je sais que les sondages ont une grande vertu pour les commentateurs, mais avec cette règle-là, je n’aurais pas pu participer à la primaire de la droite et du centre », a poursuivi François Fillon.

Constat partagé par Macron et Le Pen

« Je partage les propos qui ont été tenus pour les autres candidats absents de ce débat », a affirmé le candidat d’En Marche ! Emmanuel Macron lorsque son tour est venu de présenter sa vision de la présidence.

Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui a évoqué ensuite les « six candidats qui ne sont pas présents ce soir », a jugé que la chaîne « s’honorerait à organiser un débat dans les mêmes conditions » pour ces autres candidats à l’élection présidentielle.

Les exclus présents sur d’autres médias

Privé de débat sur la première chaîne, Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), qui avait tenté en vain un recours au Conseil d’Etat, a finalement choisi l’émission « Touche pas à mon poste », animée par Cyril Hanouna sur C8 et objet de maintes saisines du CSA.

Trois autres candidats à l’Élysée - Philippe Poutou (NPA), Nathalie Arthaud (LO) et Jacques Cheminade - devaient participer à #LAutreDebat, diffusé via Facebook live à partir de 20H30. Le candidat du NPA, également ouvrier, a finalement annulé sa participation peu avant en raison d’un conflit autour du sort de l’usine Ford Aquitaine Industries (FAI, 930 salariés) à Blanquefort. Organisé par Explicite, ce débat de deux heures, doit être animé par des questions d’internautes. François Asselineau (UPR) et le centriste Jean Lassalle ont aussi manifesté leur agacement d’être écartés par TF1.

