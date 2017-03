Elections

LIVE Les candidats à la présidentielle François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon participent à un débat télé sur TF1 et LCI ce lundi soir…

Le premier débat télévisé de l'élection présidentielle 2017 (capture LCI). - LCI

A.-L.B. avec T.L.G et C.L

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

L’ESSENTIEL

Cinq candidats pour un exercice inédit : Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon s’affrontent à partir de 21H00 sur TF1 et LCI.

Ce débat va durer plus de 2H30, autour des questions des modèles de société, économique et de la place pour la France dans le monde.

Ce débat a créé une polémique, car six candidats qualifiés pour l’élection présidentielle n’ont pas été invités par la chaîne.

Que feront les six candidats recalés du débat de TF1?

«Vous vous trompez si vous croyez que l'apprentissage doit être la voie royale de l'enseignement professionnel» dit Mélenchon

EXPLICATION

Les candidats s’écharpent sur l’apprentissage. L’orientation par défaut des jeunes vers cette filière, leur inadéquation aux attentes de l'entreprise et leur manque d'encadrement expliquent en partie que 28 % des contrats d’apprentissage ont été rompus avant leur terme théorique. On vous en parlait ci-dessous.

Pourquoi un apprenti sur trois ne va pas au terme de son contrat? - https://t.co/WbPYNSDcwd via @20minutes pic.twitter.com/kkSIPEzsmv — Delphine Bancaud (@bancaud1) February 16, 2016

21h18: Premier thème: L'éducation

François Fillon (Les Républicains) rappelle les principaux points de son programme, et notamment «un point qui a pu faire sourire», l'uniforme. Il souhaite que les enseignants, «mieux payés», acceptent un «allongement du temps de présence» dans l'établissement scolaire.

Emmanuel Macron (En marche) met l'accent sur les «savoirs fondamentaux» avec plus d'heures de cours en primaire, avec des moyens supplémentaires dans les zones prioritaires «pour corriger les inégalités de la vie».

Jean-Luc Mélenchon (France insoumise): «Je ne partage pas le déclinisme morose qui parle de jeunes qui ne savent ni lire ni écrire ni compter. Vous vous trompez si vous pensez que l’apprentissage doit être la voie royale. Il existe déjà. Je vous demande pourquoi avez-vous fermé autant de lycées professionnels. Il s’en est fermé 170 ces dernières années. Je me propose de verser une alloc d’études aux jeunes qui choisissent cette voie».

Marine Le Pen (Front national) veut «supprimer l'apprentissage des langues d'origine» pour privilégier l'apprentissage du français. Elle est bousculée par Mélenchon qui lui lance: «Comment apprend -t-on le français si ce n'est en le pratiquant».

Benoît Hamon (Parti socialiste) veut «la paix» à l'école et mettre l'accent sur le CP, CE1 et CE2, et réduire le nombre d'élèves par classe en recrutant de nouveaux enseignants, et en rétablissant la formation initiale de ces derniers.

21h07: Quel président voulez-vous être?

François Fillon explique tout d'abord que les onze candidats ne sont pas sur ce plateau, taclant ici le choix de la chaîne de Bouygues. Le candidat Les Républicains indique être le seul candidat à pouvoir à avoir une «majorité stable»

Jean-Luc Mélenchon se présente comme le dernier président de la Ve République avant la mise en oeuvre d'une VIe, un régime plus écologique, plus social

Emmanuel Macron souligne au début de son intervention être jeune en politique, et a souhaité «prendre ses responsabilités (...) pour dépasser un clivage ancien». «Le projet d'alternance profonde (...) porteur d'espoir»

Marine Le Pen s'oppose aussi au choix de TF1 sur la sélection des candidats. «Je veux être la présidente de la République (...) garant de l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire»

Benoît Hamon demande aux électeurs de trancher sur plusieurs questions et affirme: «Je serai un président honnête et juste», «Je tournerai la page (..) et vous proposerai un futur désirable»

21h05 Gilles Bouleau oublie le nom de famille de Jean-Luc Mélenchon

Stress? Première petite gaffe du journaliste Gilles Bouleau pour présenter le candidat de France insoumise: il oublie son nom de famille..

21h04: C'est parti!

21h03: L'ancien bras droit d'Alain Juppé en mode troll

L'ancien candidat à la primaire à droite Alain Juppé et son ancien directeur de campagne Gilles Boyer regardent le débat ensemble. En mode zen... quitte à troller les candidats qui vont passer leur grand oral à la télé ce soir..

Légèrement plus détendus qu'avant le dernier débat :)#DebatTF1 pic.twitter.com/VPaAlQccOC — Gilles Boyer (@GillesBoyer) March 20, 2017

21h02: Les candidats prêts

21h00: Les équipes de François Fillon envoient des éléments de langage à diffuser pendant le débat

Selon un document reçu par 20 Minutes, les équipes de Fillon envoient des éléments de langage à leurs troupes numériques..

Selon ce document, les équipes expliquent ainsi: «Votre mobilisation sur les réseaux sociaux sera très observée par les commentateurs, et sera donc primordiale. Nous vous invitons à relayer les propositions de François Fillon sur Twitter en utilisant le hashtag de l'émission #LeGrandDebat, et surtout notre hashtag : ​#FillonPrésident». Ces équipes envoient aussi plusieurs infographies expliquant le programme de leur candidat.

20h58: Pendant ce temps, le candidat Nicolas Dupont-Aignan est dans l'émission «TPMP»

Ce soir Nicolas Dupont Aignan est avec nous dans #TPMP pour expliquer pourquoi il n'a pas été accepté dans le débat présidentiel de TF1. pic.twitter.com/oJkeFcQFXX — TPMP (@TPMP) March 20, 2017

20h46: Les candidats sont arrivés pour le débat, leurs soutiens en place dans les gradins

.. Penelope Fillon, épouse du candidat Les Républicains, est dans le public...

20h37: Qui dit quoi, dans quel ordre et pendant combien de temps?

-Une introduction d'une minute trente durant laquelle le/la candidat(e) dit pourquoi il/elle vise l'Elysée. L'ordre de passage a été tiré au sort. François Fillon parle en premier, puis au tour de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Benoît Hamon.

-Les trois grands thèmes de la soirée (post de 20h05) suivis d'une conclusion d'une minute trente. François Fillon parlera, puis Benoît Hamon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.

20h35: «L'autre débat» avec Arthaud et Cheminade, organisé par Explicite, a commencé sur Facebook

20h28: Le plateau du débat, ambiance «Tron»

Du noir et des grandes bandes blanches, c'est le décor futuriste du plateau qui accueille les candidats à la présidentielle. Et comme on aime la SF, ça nous fait penser à «Tron». Pas vous?

Catherine Nayl, directrice générale de TF1, a diffusé quelques images du fameux plateau..

20h13: Mauvaise ambi dans les couloirs de TF1 selon la directrice de la communication de la campagne de Mélenchon

Sur Twitter, Sophia Chikirou, directrice de la com' du candidat Mélenchon se plaint d'une mauvaise ambiance dans les couloirs de la chapine qui accueille le débat.

#DebatTF1 ds les couloirs, ambiance désagréable. Equipe TF1 odieuse, commentaires triviaux, la politique réduite à 1 cirque. — Sophia Chikirou (@SoChik75) March 20, 2017

20h06: Benoît Hamon remercie l'un de ses supporters foufou

20h05: Trois thèmes entre 45 et 50 minutes chacun

1/Quel modèle social pour la France ? (thèmes: éducation, écologie, sécurité, immigration)

2/Quel modèle économique pour la France ? (thèmes: fiscalité, le temps de travail et le chômage)

3/Quelle place pour la France dans le monde ? (thèmes : Europe, Russie, terrorisme...)

20h03: Que font les récalés du débat?

Six des onze candidats n'ont pas été invités à débattre par TF1/LCI ce lundi soir. 20 Minutes a demandé ce qu'ils allaient faire.. et toutes les réponses sont dans notre papier ci-dessous. Premier indice: Certains vont s'expliquer sur les réseaux sociaux...

Bienvenue dans le live de 20 Minutes pour ce premier débat télé de la présidentielle!

Premier débat pour cinq candidats à l'élection présidentielle sur TF1 et LCI ce soir. Avant l'exercice inédit de ce lundi, chacun des candidats est allé de son conseil, voire de sa prédiction. Dans le camp de François Fillon, distancé par Emmanuel Macron et Marine Le Pen au vu des sondages, on assurait qu'«il n'y a personne à abattre», tout en préparant des listes de critiques. Au Front national, on promettait un débat «très clivant». Emmanuel Macron a déploré dimanche soir d'être «devenu la cible principale» des différents candidats.

Le président de la République François Hollande s'est dit «très réservé» sur l'exercice devant des proches. «Si tout est banalisé, si on "primarise" l'élection présidentielle, on émiette et on fragmente, on met tout en équivalence»...

