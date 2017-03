Elections

C’est l’arlésienne de cette campagne. L’alliance Mélenchon-Hamon, celle que certains évoquent depuis plusieurs mois maintenant, mais qui n’arrive jamais. Jeudi, Arnaud Montebourg a tenté de relancer l’affaire en proposant, sans conviction, au leader de la France insoumise d'« abandonner » sa candidature. Réponse de l’intéressé le lendemain : « L’argument qu'(ils) donne (nt), c’est un argument de sondage, alors pourquoi pas l’avis d’une grenouille dans un bocal ? »

Ce week-end, les deux candidats étaient de sortie. 20 Minutes en a donc profité pour demander aux soutiens de Mélenchon (samedi lors de la marche Bastille-République) et aux militants pro- Hamon (dimanche à Bercy) s’ils croyaient encore à cette union.

«Qu'on n'en parle plus», souhaitent les pro-Mélenchon

Samedi, le ciel était maussade pour la grande marche de Mélenchon. C’était aussi l’humeur de ses partisans interrogés sur l’alliance avec le candidat socialiste. Delphine, ancienne prof à la retraite : « Si on dit ok à Hamon, on fait quoi ? On remet Cambadélis, on reprend Valls ? Comment on change ? Je ne voterai plus jamais PS, et Mélenchon non plus, alors qu’on n’en parle plus ».

Un peu plus loin, Dany, 25 ans, en remet une couche. « Hamon ce n'est pas un mauvais gars, je n’ai rien contre lui, mais derrière lui, il y a le social-libéralisme du PS. Et puis il faut arrêter de croire que les deux électorats s’additionnent. Mes amis PS ne veulent pas voter pour Mélenchon parce qu’ils ne l’aiment pas, ils le trouvent trop à gauche (rires), et moi je ne voterai pas PS parce qu’on ne me la fait pas deux fois, on n’a pas oublié le discours du Bourget de Hollande ».

Charlotte, infirmière de 32 ans invite son adversaire à les rejoindre. : « Moi je ne regrette pas de ne pas avoir voté à la primaire du PS, les perdants renient tous leurs paroles, c’est une machine à trahison ce parti. Mais si Hamon veut nous rejoindre, c’est quand il veut, il a l’air sincère, pas pourri comme les autres ». Se ranger derrière le PS pour des sondages ? Non, répond Antonin, 20 ans. « Ils ne vont pas décider à ma place pour qui voter. Le vote utile c’est stupide, surtout que le mouvement est plus fort pour Mélenchon. Il sera devant Hamon au premier tour ».

Chez les soutiens de Hamon, «des regrets» face à «l'ego de Mélenchon»

Pas vraiment plus d'enthousiasme à Bercy, dimanche, avec les soutiens de Hamon. Quand on leur pose la question d’une alliance avec Mélenchon, ils préfèrent en sourire. Rémy, 33 ans : « Je n’y crois plus du tout. Les deux sont déjà bien lancés dans la campagne. L’affaire Fillon n’a rien arrangé car Hamon et Mélenchon espèrent lui passer devant et que Macron s’écroule dans les dernières semaines », avance l’intermittent du spectacle. « Quand on lit les deux programmes, c’est vrai qu’on peut avoir des regrets. C’est dommage, ce problème d’ego ».

« Les deux candidats n’ont pas la même idéologie », nuance même Lionel, 35 ans. « Il n’y a qu’à voir l’hommage rendu par Jean-Luc Mélenchon à Fidel Castro sous la statue de Bolivar pour le comprendre. Non, il y a vraiment trop de différences, l’idéologie communiste est belle à entendre, mais c’est une utopie ».

Hugo, 22 ans, met l’échec des négociations sur le dos du candidat de la France insoumise. « Les deux incarnent de vraies valeurs de gauche, mais Mélenchon a un ego trop développé. Il devrait réfléchir aux conséquences, car il s’agit de la victoire de la gauche au final. Je veux toujours y croire, mais j’ai peur que ce soit trop tard », reconnaît l’étudiant en histoire.

Marie-Hélène s’agace. «Mélenchon est trop solitaire. Un homme seul ne peut pas gagner. On peut avoir du respect pour son parcours, mais il est temps de changer de génération». La militante lève les yeux au ciel. «Je suis catastrophée que l’alliance ait échoué. Mais qui sait ? Le dernier mois peut nous livrer une divine surprise».

