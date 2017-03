Elections

Le sondage du jour : Fillon a tort de maintenir sa candidature

Une large majorité de jeunes Français estime que François Fillon, mis en examen mardi, « n’a pas eu raison de maintenir sa candidature » à la présidentielle. C’est le résultat d’une enquête exclusive OpinionWay* pour 20 Minutes auprès de la communauté #MoiJeune, selon laquelle 77 % des 18-30 ans désapprouvent ce maintien.

Le programme remanié du jour : Le projet de Hamon

Un projet présidentiel un peu transformé. Benoît Hamon n’a certes pas chamboulé ce qui avait fait son succès lors de la primaire mais il a modifié par petites touches son programme afin de rassembler le plus largemment sa famille politique. Benoît Hamon pioche ici dans le programme d’Arnaud Montebourg (Made in France, taxe des superprofits des banques), chipe dans celui de Vincent Peillon (allocation « dès le premier enfant »), et picore même du côté de Sylvia Pinel (réforme de la gouvernance de la zone euro). Surtout, le champion de la primaire donne des gages de « crédibilité ». Son revenu universel est désormais raboté, sa taxe-robot aménagée, son 49-3 citoyen conditionné, la règle des 3 % respectée « en fin de quinquennat ».

La recontre du jour : Un rendez-vous entre Valls et Bayrou à Paris

Manuel Valls a rencontré François Bayrou mercredi après-midi, dans un café de la place de la Bastille, à Paris, selon des informations du Monde. Alors que l’ancien Premier ministre avait indiqué qu’il n’apporterait pas son parrainage au candidat de la gauche Benoît Hamon, tout en excluant son soutien à Emmanuel Macron, le voilà qui rencontre François Bayrou, soutien du candidat d’En Marche !. La ligne bientôt franchie ?

