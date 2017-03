De notre envoyée spéciale à Caen (Calvados),

L’explosion d’un courrier piégé au siège parisien du Fonds monétaire international (FMI) et la fusillade dans un lycée de Grasse (Alpes-Maritimes) ce jeudi révèlent une « culture de la violence », a affirmé François Fillon à Caen, lors d’un meeting électoral au Zénith.

Au surlendemain de sa mise en examen dans le cadre d’une enquête sur de présumés emplois fictifs au profit de son épouse et deux de ses enfants, en difficulté dans les sondages, le candidat Les Républicains à la présidentielle a mis l’accent sur la sécurité lors de sa réunion publique. Ou plutôt tapé sur la grosse caisse d’un thème fédérateur à droite, pour mobiliser sans peine les quelque 4.000 supporteurs venus l’écouter.

Les jeunes ciblés

Le courrier piégé du FMI « est un acte clairement terroriste » a lancé François Fillon à ses supporters normands, raillant le ministre socialiste Jean-Jacques Urvoas. « Et dire qu’hier le ministre de la Justice, Jean Jacques Urvoas envisageait la fin de l’état d’urgence… Quel angélisme ! » Mercredi, le garde des Sceaux a en effet estimé que les conditions étaient réunies pour « une sortie de l’état d’urgence », ce régime de crise instauré après les attentats de novembre 2015. Un commentaire rabroué par le président de la République François Hollande ce jeudi, estimant que les deux faits divers de la journée conduisaient « à justifier l’état d’urgence » en France « jusqu’au 15 juillet ».

A Caen, François Fillon a ensuite évoqué deux événements dramatiques impliquant des jeunes. A propos de la fusillade survenue dans un lycée à Grasse, il a ironisé : « certains ont essayé de nous présenter ce drame comme un différend entre lycéens ou relevant d’un problème d’ordre psychologique…. Comme si on avait fini par baisser la garde, comme si on avait fini par accepter l’inacceptable et trouver normal qu’un élève transporte avec lui des armes », a lancé le député. Il a ensuite dénoncé, la semaine dernière, « 50 élèves d’un lycée [en Ile-de-France] qui décidaient de détruire leur lycée, de le casser, de le saccager, d’y mettre le feu et ensuite d’attaquer des forces de polices ».

Hommage aux policiers et dénonciation des « voyous »