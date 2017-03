Elections

PRESIDENTIELLE Chaque matin, « 20 Minutes » vous livre les trois informations marquantes de la campagne…

François Fillon lors de sa conférence de presse à son QG de campagne le 1er mars. - N. MESSYASZ/SIPA

M.C.

A peine le temps d’avaler un café ? En sortant des brumes matinales, attrapez aussi notre récap’ quotidien d’une campagne corsée et régulièrement relevée de polémiques.

La phrase du jour : « Je suis comme ces combattants balafrés qui n’ont pas appris la vie dans les livres »

Opération tire larmes et vocabulaire guerrier pour François Fillon, mis en examen à 40 jours de l’élection présidentielle. Le candidat de la droite, qui estime revenir « de loin », a redit mercredi son « innocence », repartant au combat en se disant décidé à « ne pas baisser la tête devant les balles » de ses adversaires, lors d’un meeting à Pertuis (Vaucluse). Se présentant comme un « combattant balafré » qui n’a pas « appris la vie dans les livres », le candidat de la droite s’est dit « bien décidé à vaincre et à parler fort ». Et déterminé à intensifier sa campagne : jeudi, il se rendra à Caen (Calvados), avant des déplacements prévus notamment à Biarritz, Nantes et Tours.

Avant de dévoiler son programme, Hamon prône le Made in France et évoque les nationalisations

A la peine dans les sondages, il espère reprendre la main en présentant un programme enrichi et davantage centré sur le travail et l’emploi. Benoît Hamon prône le « Made in France » et n’exclut pas des nationalisations dans les propositions qu’il doit dévoiler jeudi à 11h, incluant quelques idées de ses anciens adversaires de la primaire organisée par le PS.

>> A lire aussi : Sylvia Pinel et le PRG apportent leur soutien à Benoît Hamon

Un premier parlementaire LR rallie Emmanuel Macron

Et d’un ! Un premier parlementaire LR, le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne, a annoncé mercredi à l’AFP son soutien à Emmanuel Macron pour la présidentielle, voyant en lui « le seul candidat d’une alternance crédible » qui est « devenue impossible avec François Fillon ».

« François Fillon a repris sa parole en restant candidat malgré sa mise en examen, moi je reprends ma liberté parce que je constate combien le reniement de la parole politique nous porte préjudice », a expliqué Jean-Baptiste Lemoyne, qui avait soutenu Alain Juppé à la primaire de la droite et appelé le maire de Bordeaux à se présenter, avant la manifestation du Trocadéro organisée le 5 mars en soutien à François Fillon.

>> A lire aussi : Emmanuel Macron embarrassé par les ralliements des pro-Hollande

Mots-clés :