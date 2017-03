Elections

PRESIDENTIELLE Cette version « enrichie » est une main tendue en direction de certains de ses anciens rivaux…

Benoît Hamon était l'invité de TF1 le 14 mars 2017 - HELENE VALENZUELA / AFP

20 Minutes avec AFP

A la peine dans les sondages, il espère reprendre la main en présentant un programme enrichi et davantage centré sur le travail et l’emploi. Benoît Hamon prône le « Made in France » et n’exclut pas des nationalisations dans les propositions qu’il doit dévoiler jeudi à 11h, incluant quelques idées de ses anciens adversaires de la primaire organisée par le PS.

>> A lire aussi : Sylvia Pinel et le PRG apportent leur soutien à Benoît Hamon

Benoît Hamon entend réserver 50 % des marchés publics aux petites et moyennes entreprises françaises, « une mesure qui fait véritablement de la commande publique un levier à partir duquel nous pourrons stimuler le tissu économique local », a-t-il expliqué au Parisien daté de jeudi.

Main tendue vers Arnaud Montebourg et Vincent Peillon

Cette proposition, directement inspirée de celle formulée par Arnaud Montebourg durant la primaire, est « une des plus importantes de mon programme économique », a insisté l’ancien ministre de l’Education. Comme son ancien concurrent, Benoît Hamon ne s’interdit pas « de nationaliser temporairement » pour « maintenir la compétitivité de notre industrie et les emplois », a-t-il aussi assuré.

Cette main tendue en direction de l’ex-rival, également matérialisée par l’instauration d’une « taxe sur les super-profits des banques », préfigure l’esprit de l’ensemble du programme qu’il doit dévoiler jeudi midi. Benoît Hamon avait effectivement promis « d’enrichir » son projet initial des propositions des uns et des autres, dans une optique de rassemblement. Ainsi, comme Vincent Peillon et Arnaud Montebourg, le candidat veut « élargir » le droit aux allocations familiales dès le premier enfant.

Légaliser le cannabis pour « tarir le trafic »

Mais il défend également ses mesures originales, comme le revenu universel d’existence qui, dans un premier temps, « s’adresse à tous les travailleurs gagnant entre 0 et 2.800 euros brut ». « C’est un soutien au pouvoir d’achat pour 19 millions de Français », a plaidé le vainqueur de la primaire.

>> A lire aussi : A Nice, les militants socialistes ont «l’impression d’être sur une terre étrangère à la gauche»

Benoît Hamon précise aussi les contours de sa « taxe robot » qui servira à « financer un fonds de transition travail dédié à la formation et au retour vers l’emploi des personnes dont le travail est désormais effectué par une machine intelligente », a-t-il détaillé. Enfin, lui qui compte légaliser le cannabis pour « tarir le trafic », a indiqué qu’il y aurait « des points de vente d’Etat, avec des prescriptions de santé éventuellement ».

Mots-clés :