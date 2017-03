Elections

ADHESIONS Les soutiens trop visibles des réformateurs du PS à son égard gênent le candidat d’En Marche ! qui tient à son credo « ni gauche ni droite »…

Emmanuel Macron et François Hollande se sont croisés au dîner du Crif le 22 février 2017. - RGA-POOL/SIPA

Olivier Philippe-Viela

« Il avait le sentiment qu’il était lui-même porteur du renouveau et qu’il pouvait conduire la recomposition politique. C’est donc son renoncement qui la permet… Dans la future majorité, le président jouera évidemment un rôle important. » Aïe aïe aïe, qui est donc ce monsieur qui dit à haute voix dans L’Opinion que François Hollande pourrait peser sur l’éventuel mandat d’Emmanuel Macron si celui remporte l’élection présidentielle en mai ? L’un des meilleurs amis du chef de l’Etat, l’avocat proche du PS Jean-Pierre Mignard.

Au passage, celui qui a rallié le candidat d’En Marche ! en décembre précise qu’il discute « toujours régulièrement » avec le président. On a donc posé la question de l’éventuel rôle de ce dernier dans le tout aussi éventuel quinquennat Macron à Laurence Haïm, la porte-parole du candidat : « Nous contestons complètement ces propos, François Hollande ne participera absolument pas à la future majorité », a-t-elle balayé.

« Pas de ralliement collectif »

Bon, pas plus de commentaire dans l’équipe Macron. Mais au-delà du cas du président, son ancien ministre commence à être mal à l’aise avec tous les ralliements en fanfare de proches et d’élus du PS. L’aile droite du parti, « les réformateurs », a dû freiner des quatre fers la semaine passée, alors qu’une tribune était prête pour annoncer officiellement le soutien d’une vingtaine de députés socialistes à l’ancien ministre de l’Economie.

Pas de publication finalement, « il n’y aura pas de ralliement collectif », nous disait Christophe Caresche, député PS du Cantal qui a déjà acté son soutien à Macron. Plutôt des initiatives individuelles et étalées dans le temps, finalement.

Le Drian sous peu, Ayrault et Baylet dans la foulée ?

C’est une demande du candidat lui-même, qui ne veut pas être perçu comme l’héritier politique de François Hollande. « Il ne souhaite pas qu’on lui colle l’étiquette du sortant, bien qu’il le soit en tant qu’ex-ministre de l’Economie, mais il fait tout pour que les électeurs l’oublient », souligne le politologue Daniel Boy, directeur de recherche émérite au Centre de recherches politiques de Sciences Po.

Le président François Hollande et le ministre de l'Economie Emmanuel Macron à Paris le 2 mars 2016 - PHILIPPE WOJAZER POOL

Parmi les poids lourds du quinquennat Hollande, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, pourrait franchir le pas pro-Macron sous peu. Il l’aurait signifié au président le 8 mars, et celui-ci lui aurait demandé d’attendre le 20 mars, date de la publication de la liste officielle des candidats par le Conseil constitutionnel, pour officialiser la chose, selon le JDD et BFM TV.

La règle s’applique aux autres ministres tentés par le candidat d’En Marche !, comme Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du territoire, qui attendrait la même date selon France 3, ou Jean-Marc Ayrault, aux Affaires étrangères, qui s’interroge à haute voix en précisant que « le candidat qui se rapproche le plus de [ses] convictions, à l’heure actuelle, c’est Emmanuel Macron ».

« Je n’ai pas fondé une maison d’hôtes »

« Pourquoi voudriez-vous qu’ils me gênent politiquement ? Quand les gens disent "je soutiens" ils disent ce qu’ils vont voter. Mais est-ce que vous pensez que je vais demander à des gens de ne pas voter pour moi ? Non ! », s’est agacé Emmanuel Macron lors d’un déplacement à Bordeaux le 10 mars. Et les rumeurs d’un possible soutien officieux de Manuel Valls, son ancien chef au gouvernement, qu’en pense-t-il ? « Je n’ai pas fondé une maison d’hôtes, pardon de vous le dire », a sèchement répondu le candidat à Lille mardi.

« Son rôle est délicat : il dit "je suis au-delà de la droite et de la gauche", mais on voit que la majorité des soutiens vient de l’aile droite du PS, ce qui le positionne fortement et devient gênant pour lui. Macron cherche à éviter les regroupements, parce que les ralliements en bloc l’assignent et l’affecte à un camp plutôt qu’à un autre. Or toute sa stratégie consiste à dire qu’il n’appartient à aucun camp », décrit le chercheur Daniel Boy.

« Plus facile de gérer un trop-plein de ralliements que des défections en masse »

L’argument avancé par les Républicains, le Front national, mais aussi la France insoumise, selon qui « Emmanuel Macron est l’héritier naturel de François Hollande », agace également les partisans du candidat d’En Marche ! : « C’est oublié qu’il a quitté le gouvernement sur un désaccord politique avec le président de la République et qu’il a assumé d’être candidat à l’élection présidentielle à une époque où tout le monde pensait que François Hollande le serait également. Clairement il n’est pas son héritier politique. Mais il ne renie pas son origine. Il n’y a rien de déshonorant à avoir été conseiller du président de la République et ministre de l’Economie », explique Aurore Bergé.

Cette élue des Yvelines, ex-juppéiste qui a rejoint l’ancien inspecteur des finances, préfère voir dans tous ses ralliements venus de la gauche un problème de riches : « Il est plus facile de gérer un trop-plein de ralliements que des défections en masse. Tant mieux si Emmanuel Macron arrive à démontrer qu’il propose le rassemblement le plus large possible. »

