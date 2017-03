Elections

Pascal Philippe est conducteur de bus et de tramways à la Semitan à Nantes depuis 20 ans. - F.Brenon/20Minutes

Frédéric Brenon

Riches, pauvres, chômeurs, jeunes, retraités, zadistes… A l’approche de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, 20 Minutes est allé à la rencontre des Français de tous les âges et dans tout le pays, afin de prendre le pouls de la nation.

A chaque personne interrogée, trois questions ont été posées, toujours les mêmes. Aujourd’hui, c’est au tour de Pascal Philippe, 52 ans, conducteur de bus et de tramways à la Semitan à Nantes, d’y répondre.

Quelle première mesure doit être prise par le nouveau chef de l’Etat ?

J’aimerais une justice plus sévère et exemplaire en réponse aux incivilités et agressions visant les services publics. Pourquoi ne pas développer davantage les travaux d’intérêt général ? J’ai été agressé, un gars m’a cassé mes lunettes. Il n’a écopé que d’un rappel à la loi. Je ne crois pas que ça lui servira de leçon. Mettre un gilet orange aux fautifs, les obliger à nettoyer des tags, par exemple, les marquerait davantage et serait utile. T’as fait une erreur, tu assumes les conséquences. Le message serait clair. J’aimerais aussi une justice qui aille plus vite. Des affaires qui attendent plusieurs années, ça n’a pas de sens. S’il faut plus de moyens à la justice, il faut les lui donner.

Pourquoi êtes-vous intéressé par cette élection ?

La politique m’intéresse depuis longtemps. J’ai toujours voté depuis mes 18 ans. Ce sera évidemment encore le cas. Le président, c’est la personne qui va nous représenter à l’étranger quand même. Après, les affaires, le gaspillage d’argent, me mettent hors de moi. Il y a trop de promesses, pas assez d’actions concrètes. Beaucoup de Français sont dégoûtés et n’iront peut-être pas voter. Mais je pense que c’est d’autant plus important de faire entendre sa voix.

Avez-vous déjà finalisé votre vote ?

Non, j’hésite entre quatre candidats. Je vais choisir le programme qui me semble le plus juste pour tout le monde et pas seulement pour moi. Le Pen ou Mélenchon, je comprends que ce soit une tentation, mais il faut se méfier des extrêmes, ce ne sera jamais la solution. Il faut peut-être favoriser de nouvelles idées. Moins de carriéristes de la politique. Je prendrai ma décision la dernière semaine, en recevant les programmes. Pour le moment, on connaît mal leurs idées je trouve.

