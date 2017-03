Elections

Avant l'élection présidentielle, « 20 Minutes » est allé à la rencontre des Français pour prendre le pouls de la nation…

David Leveau, 44 ans, est le secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police FO en Bretagne. - J. Gicquel / APEI / 20 Minutes

Riches, pauvres, chômeurs, jeunes, retraités, zadistes… A l’approche de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, 20 Minutes est allé à la rencontre des Français de tous les âges et dans tout le pays, afin de prendre le pouls de la nation.

A chaque personne interrogée, trois questions ont été posées, toujours les mêmes. Aujourd’hui, c’est au tour de David Leveau, 44 ans, syndicaliste policier (Unité SGP Police FO) à Rennes, d’y répondre.

Quelle première mesure doit être prise par le nouveau chef de l’Etat ?

Il faut redonner aux policiers toute la considération qu’ils méritent. Nous sommes garants de la sécurité de l’Etat et on a pourtant parfois l’impression de ne pas être soutenus par certains représentants ou candidats. Cela a été le cas dans les récentes affaires dites de « violences policières » où les collègues ont tout de suite été vilipendés sans même le respect de la présomption d’innocence, c’est inadmissible.

Mais contrairement à ce qu’on entend parfois, le cordon entre la police et la population n’est pas coupé et beaucoup de Français sont satisfaits du travail des policiers. Mais pour qu’ils exercent dans les meilleures conditions, et cela au bénéfice des citoyens, il faudrait aussi renforcer les effectifs sur le terrain. Le gouvernement actuel s’est engagé dans cette voie mais il faut maintenant poursuivre les efforts. Le bien-être des policiers passe aussi par une réorganisation du temps de travail afin de mieux concilier la vie professionnelle et familiale des policiers.

Pourquoi êtes-vous intéressé par cette élection ?

Compte tenu de mes fonctions syndicales, je m’intéresse bien sûr aux propositions des différents candidats en ce qui concerne la sécurité et la fonction publique. Mais je suis aussi un citoyen et je regarde les programmes des candidats sur la santé ou les questions économiques. Je trouve d’ailleurs qu’on apporte trop d’aides aux grosses entreprises dans ce pays et pas assez aux PME, qui créent pourtant de la richesse et des emplois dans les territoires. Il y a là des réformes à mener afin que les petits chefs d’entreprise aient moins de contraintes et de démarches administratives à gérer.

Avez-vous déjà finalisé votre vote ?

Pas encore. Je m’informe et je regarde les programmes des uns et des autres pour faire mon choix. J’espère juste que les électeurs en feront de même et ne voteront pas pour celui ou celle qui présente bien ou qui parle le mieux. En même temps l’image des élites s’est bien dégradée. On nous demande sans arrêt de faire des efforts et de se serrer la ceinture alors que dans le même temps certains hommes politiques s’en mettent plein les poches. Il y a là un gros décalage. On a l’impression qu’ils ne vivent pas dans le même monde que nous et qu’ils ne savent même pas combien on gagne.

