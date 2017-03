Elections

PRESIDENTIELLE

Le ministre de l'Economie Emmanuel Macron et le Premier ministre Manuel Valls le 10 avril 2016 à Alger - Farouk Batiche AFP

A peine le temps d’avaler un café ? En sortant des brumes matinales, attrapez aussi notre récap’quotidien d’une campagne corsée et régulièrement relevée de polémiques.

Valls pour Macron ? Mais non !

C’est la grande confusion autour des intentions de Manuel Valls. Lundi soir, Le Parisien affirmait que l’ancien Premier ministre allait prochainement appeler à soutenir Emmanuel Macron dès le premier tour pour faire barrage à Marine Le Pen. Mais l’intéressé a démenti dans la foulée : « Rien dans cet article n’est vrai, en dehors du fait qu’il y a une réunion mardi », a affirmé Carlos da Silva, son bras droit et suppléant à l’Assemblée nationale. De son côté, le site parodique belge Nordpresse crie au canular et en revendique la paternité.

Les enfants Fillon ont reversé une partie des salaires d’assistants à leurs parents

Des mouvements d’argent qui susciteraient l’interrogation chez les enquêteurs et les magistrats. Les deux enfants de François Fillon qu’il a employés successivement comme assistants parlementaires de 2005 à 2007, quand il était sénateur, ont rétrocédé une partie de leurs salaires à leurs parents, révèle lundi soir Le Parisien. Sur les 46.000 euros net touchés par sa fille, Marie, d’octobre 2005 à décembre 2006, 33.000 sont repartis sur le compte joint des parents. L’avocat de Marie Fillon confirme les chiffres, mais affirme que la fille du candidat de la droite à la présidentielle a souhaité « payer son mariage, mi-2006 », et que pour cela « elle a remboursé ses parents » qui avaient avancé les sommes.

Florian Philippot est-il seul contre tous au FN ?

Entre Gilbert Collard qui veut le « virer » et Marine Le Pen qui se met à rire quand on lui demande si elle envisage de le nommer Premier ministre si elle est élue présidente, Florian Philippot passe un début de semaine bien pourri et semble assez seul au sein de sa famille politique. Mais que se passe-t-il pour le numéro 2 du parti : simple orage passager ou crise profonde ? On vous explique tout par ici.

