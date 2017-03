Elections

PRESIDENTIELLE Le candidat accuse la présidente du FN de tromper les agriculteurs quand elle leur promet qu'ils iront mieux avec la sortie de l'euro, de la politique agricole commune et de l'Europe...

Emmanuel Macron - ERIC FEFERBERG / AFP

Quand l’ancien ministre dispense un cours d’économie, il n’oublie pas d’y glisser un tacle au passage. Emmanuel Macron a qualifié lundi Marine Le Pen de « mensonge sur pattes » quand la présidente du FN promet aux agriculteurs qu’ils iront mieux avec la sortie de l’euro, de la politique agricole commune et de l’Europe.

« Marine Le Pen, c’est un mensonge sur pattes parce que ce qu’elle propose, c’est de dire : "nous, on va sortir de la mondialisation, mais tous les autres, c’est des imbéciles, ils vont continuer à acheter français" », a estimé le fondateur d’En Marche ! sur le plateau de l’émission Quotidien sur TMC.

« Vous pensez que le camembert, on va continuer à l’exporter ? »

« Quand Marine Le Pen va voir des agriculteurs (…) et leur dit "moi je vais sortir de l’euro, sortir de la PAC, sortir de l’Europe". C’est super, ça peut en rassurer certains », a jugé le candidat à la présidentielle. « Mais les agriculteurs, ils vendent à qui ? Selon les filières, ils exportent entre 40, 50, 60 % » de leur production, a argumenté l’ancien ministre de l’Economie.

« Vous pensez que les pays à qui on va dire "c’est fini, maintenant on a une patte française, vous n’exportez plus vos denrées, vos yaourts, votre viande, on ne veut plus les voir", vous pensez qu’ils vont acheter notre lait ? Que le camembert, le fromage au lait cru français, on va continuer à l’exporter ? », s’est agacé le candidat. Et d’ajouter : « Mais c’est fini ! ». Emmanuel Macron a souhaité que tous ceux qui « sont dans cette situation se le représentent : elle (Marine Le Pen) va créer du chômage ».

