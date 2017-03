Elections

La phrase du jour : « Un ami m’a offert des costumes en février. Et alors ? »

Piqué par les questions sur ses frais de tailleur, François Fillon tente de détricoter la polémique. « Un ami m’a offert des costumes en février. Et alors ? », s’exclame-t-il dans un entretien aux Echos paru ce lundi. En toile de fond, Le Journal du dimanche affirme en effet qu’un mécène a signé le 20 février un chèque de 13.000 euros pour le règlement de deux costumes achetés chez Arnys, un tailleur parisien des quartiers chics. A cela s’ajouteraient selon l’hebdomadaire près de 35.500 euros « réglés en liquide » pour de précédents achats au profit de François Fillon chez ce tailleur, pour un montant de près de 48.500 euros au total depuis 2012.

La vidéo du jour : Marine Le Pen éclate de rire quand on lui parle de Florian Philippot au poste de Premier ministre

Un peu comme le sourire de la Joconde, le rire gêné de la présidente du FN à l’évocation du nom de son numéro deux comme possible Premier ministre peut être interprété de bien des façons. Interrogée sur la chaîne C8 sur la composition de son gouvernement si elle était élue à la présidentielle, Marine Le Pen a répondu dimanche qu’elle avait déjà une idée « fixe » sur le nom de son chef du gouvernement, sans vouloir livrer de nom « pour l’instant ». Puis, sondée par Laurence Ferrari au sujet de Florian Philippot, elle a eu cette réaction :

Des élus bretons appellent au rassemblement autour de Benoît Hamon

Le Breihz power. Des élus bretons et de l’ouest, dont d’anciens ministres, appellent « les électrices et les électeurs à se rassembler » autour de la candidature à la présidentielle de Benoît Hamon dans une tribune dont le texte a été transmis dimanche à l’Agence France Presse. Parmi les signataires figurent notamment les anciens ministres socialistes Louis Le Pensec, Charles Josselin et Marylise Lebranchu, cette dernière étant l’initiatrice de cet appel. L’ancien ministre Kofi Yamgnane, le maire PS de Brest, François Cuillandre, la députée européenne Isabelle Thomas ont également signé le texte, tout comme des députés tels que Viviane Le Dissez (PS, Côtes-d’Armor), Marcel Rogemont (PS, Ille-et-Vilaine), Chantal Guittet (PS, Finistère) ou Dominique Raimbourg (PS, Loire-Atlantique) notamment.

