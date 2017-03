Elections

S’il est élu, Emmanuel Macron est convaincu de disposer d’une majorité « cohérente » au Parlement. Au coude à coude avec Marine Le Pen dans les sondages, le candidat d’En Marche !, invité dimanche soir au journal de 20 heures sur TF1, a détaillé son plan pour pour conduire « des réformes justes et efficaces » s’il est élu à la présidentielle.

« Cette majorité nous la construisons de manière cohérente depuis le premier jour », a déclaré le candidat, assurant qu’il y aurait « un principe de cohérence ». « Je constituerai un gouvernement de 15 membres maximum, avec des personnes de la société civile et des personnes du monde politique venant de la gauche, du centre, de la droite », a précisé Emmanuel Macron. Les législatives permettront ensuite « de constituer une majorité de réforme qui est celle qui nous permettra justement de voter nos textes de loi ».

« La moitié des parlementaires seront des nouveaux venus »

Interrogé sur les nombreux ralliements qu’il enregistre, il a souligné qu'« il ne faut pas confondre celles et ceux qui annoncent qu’ils votent pour et celles et ceux qui ont vocation à gouverner ». Cette majorité, a-t-il fait valoir, « a un profil simple ». « Elle sera d’abord fondée sur un principe de renouvellement. La moitié des parlementaires seront des nouveaux venus ».

« Le deuxième point, un rassemblement cohérent. Il y aura des femmes de gauche, du centre, de la droite - beaucoup sont en train d’arriver -, mais avec ce pluralisme, chacun dans son identité politique », a-t-il poursuivi. « La troisième chose essentielle, ce sera la différence complète et radicale, on ne va pas continuer les mêmes politiques. Ce sera l’alternance véritable », a affirmé l’ex-ministre de l’économie.

« Depuis 30 ans, on assiste à l’alternance de la droite et la gauche qui balaye tout de manière automatique. Là ce sera la véritable alternance, celle d’une nouvelle méthode de gouvernement », a-t-il conclu, « parce que je vais réunir pour être efficace des femmes et des hommes de bon sens qui veulent dans notre pays des réformes justes et efficaces ».

