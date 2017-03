Elections

PRESIDENTIELLE La caricature a été difusée vendredi par le compte Twitter oficile de Les Républicains...

François Fillon, le 6 mars 2017. - CHAMUSSY/SIPA

G. N. avec AFP

François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle, a dénoncé samedi soir « la caricature inacceptable » d' Emmanuel Macron publiée la veille sur Twitter par son parti Les Républicains. Il a également réclamé des « sanctions » internes pour les auteurs de ce dessin « antisémite ».

>> A lire aussi : Un visuel de Macron reprenant des stéréotypes antisémites publié par Les Républicains

« Une caricature inacceptable a été publiée hier sur le compte Twitter des Républicains. Je comprends l’émoi qu’elle a pu susciter car elle évoquait des dessins d’une époque sombre de notre histoire et véhiculait une idéologie contre laquelle je me suis toujours battu », déclare François Fillon dans un communiqué. « Le combat politique est rude mais il doit rester digne », souligne le candidat LR, qui « ne saurait tolérer que [son] parti diffuse des caricatures reprenant les codes de la propagande antisémite ».

Nez crochu et cigare

« Le secrétaire général des Républicains », Bernard Accoyer, « a publié hier ses excuses. Je lui ai demandé de prendre les sanctions qui s’imposent à l’égard de ceux qui ont ainsi donné de notre mouvement une image totalement contraire aux valeurs qui sont les nôtres », a ajouté François Fillon.

LR avait publié vendredi à la mi-journée sur son compte Twitter une infographie intitulée « La Vérité sur la galaxie Macron », dépeignant le candidat d’En Marche ! à la présidentielle, ancien banquier d’affaires, vêtu d’un costume-cravate et d’un haut-de-forme avec un nez crochu, un cigare et une faucille rouge. Autour de lui, on pouvait voir ses soutiens de gauche (Gérard Collomb, Jacques Attali, Robert Hue, Bertrand Delanoë) et François Bayrou.

>> A lire aussi : L'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë annonce son soutien à Emmanuel Macron

Cette caricature a suscité un vif émoi et des commentaires indignés sur les réseaux sociaux, poussant le parti LR à la retirer dans l’après-midi de vendredi « pour éviter toutes polémiques inutiles ».

Mots-clés :