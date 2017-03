Elections

POLITIQUE Le candidat PS à la présidentielle a évoqué jeudi soir lors du programme politique de France 2 ceux qui désertent le PS...

Le candidat PS à la présidentielle sur le plateau de l'Emission politique le 9 mars 2017 - GABRIEL BOUYS / AFP

Po-si-ti-ver. Alors qu’il est lâché par plusieurs cadres du Parti socialiste, notamment par le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drianqui est « en discussion » avec Emmanuel Macron, Benoît Hamon a tenu à minimiser ses faiblesses jeudi soir, assurant « représenter [s] a famille politique ».

Le candidat socialiste à la présidentielle issu de la gauche du parti a assuré lors de l’Emission politique diffusée sur France 2 avoir la légitimité au sein de la gauche. « Je veux tourner la page. J’ai la légitimité, celle que deux millions d’électeurs de gauche m’ont attribuée ». Un propos exagéré : gagnant de la primaire du PS et de ses alliés, Benoît Hamon a reçu le 29 janvier 2017 1,2 millions de voix sur son nom, soit 58,7 % des voix. Son concurrent Manuel Valls a bénéficié de 800.000 votes.

« Continuer à rassembler »

Pour montrer sa force, Benoît Hamon a cité jeudi soir plusieurs de ses soutiens de poids, dont les ex-ministres Arnaud Montebourg et Christiane Taubira, ou encore la maire de Paris Anne Hidalgo.

Le candidat Benoît Hamon a par ailleurs repoussé l’idée de sanctionner les socialistes ayant rallié le candidat d’En Marche Emmanuel Macron. « Moi je suis candidat à l’élection présidentielle, je ne suis pas là pour couper des têtes. De là où je viens, j’ai appris à me battre (…). Je veux continuer à convaincre et rassembler », a assuré l’ancien ministre de l’Education nationale. Avant de préciser : « Si certains déguerpissent, soit, mais ma responsabilité est d’abord vis-à-vis du peuple de gauche, le devoir d’être au second tour de l’élection présidentielle et de l’emporter ».

Benoît Hamon a eu enfin des mots très durs contre son concurrent Emmanuel Macron : « Le projet d'Emmanuel Macron, c'est le marchepied du Front national », a-t-il estimé, ajoutant à propos du centre: ​«Le centre c'est ni de gauche, ni de gauche, disait François Mitterrand.»

