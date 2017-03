Elections

A VOS SOUHAITS Avant l’élection présidentielle, « 20 Minutes » est allé à la rencontre des Français pour prendre le pouls de la nation…

Guillaume Pain, directeur général du Joint technique, une PME de 90 salariés située à Saint-Genis-l'Argentière, dans le Rhône, près de Lyon. - E. Frisullo / 20 Minutes

Propos recueillis par Elisa Frisullo

Riches, pauvres, chômeurs, jeunes, retraités, zadistes… A l’approche de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, 20 Minutes est allé à la rencontre des Français de tous les âges et dans tout le pays, afin de prendre le pouls de la nation.

A chaque personne interrogée, trois questions ont été posées, toujours les mêmes. Aujourd’hui, c’est au tour de Guillaume Pain, 41 ans, Directeur général de la PME Le joint technique près de Lyon d’y répondre.

Quelle première mesure doit être prise par le nouveau chef de l’Etat ?

Selon moi, le futur président et son gouvernement doivent simplifier le système et arrêter de faire de nouvelles lois, pour favoriser la croissance et le développement de nos entreprises. On doit aller vers une politique de réduction de nos charges. Les entreprises ont besoin de beaucoup plus d’agilité pour se développer à l’échelle internationale. Il faut supprimer toutes les contraintes administratives qu’on nous impose qui sont beaucoup trop lourdes pour nous au quotidien. Cela nous pénalise, principalement dans nos PME, où on n’a pas les structures suffisantes pour consacrer tout ce temps à ces problématiques administratives qui sont demandées par le gouvernement.

Pourquoi êtes-vous intéressé par cette élection ? Je m’intéresse à cette élection car j’ai besoin d’être rassuré sur l’avenir de notre pays, son économie et sa capacité à relever les défis de demain. Ma principale préoccupation, c’est que le président qui sera élu soit capable d’aider notre pays à se redresser, de faire les bonnes réformes. Le futur président, c’est quand même celui qui va nous représenter sur le plan international. Il faudra qu’il soit en mesure de redorer l’image de la France et de redonner aux Français l’envie de travailler et de se battre pour notre pays. Pour nos entreprises, l’image que l’on peut donner de la France est essentielle. Aujourd’hui, une société qui se développe, c’est une entreprise qui réalise entre 40 et 50 % de son chiffre d’affaires à l’international. Donc il faut que nous soyons regardés comme des gens sérieux.

Avez-vous déjà finalisé votre vote ? François Fillon est le candidat le plus proche de ma sensibilité politique. C’est celui qui, à mon sens, est le plus à même et a le plus d’expérience pour représenter la France. Après, avec ce qu’il se passe ces dernières semaines, avec les affaires, j’avoue que c’est compliqué pour moi. Cette situation est déroutante. Je me demande s’il aura la crédibilité nécessaire pour mener à bien les réformes indispensables pour l’avenir de notre pays.

Mots-clés :