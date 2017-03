Elections

PRESIDENTIELLE Vingt-cinq ans après Edith Cresson, une femme pourrait à nouveau être nommée Premier ministre…

Emmanuel Macron, à l'évènement organisé par le collectif "Elle marchent", le 8 mars 2017 à Paris. - Eric FEFERBERG / AFP

A l’occasion, mercredi, de la journée internationale des droits des femmes, chaque candidat à la Présidentielle a tenté de tirer son épingle du jeu et égréné de multiples engagements : garantie de l’égalité des droits, de l’accès à la contraception ou à l’IVG, ou encore une meilleure protection des femmes contre les violences. Emmanuel Macron, lui, a exprimé son « souhait » d’avoir une femme Premier ministre à la tête de son gouvernement s’il remporte l’élection présidentielle.

Je choisirai le Premier ministre le (ou la) plus compétent(e). #EllesMarchent pic.twitter.com/nMpvn5M4NL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2017

En France, seule Edith Cresson a accédé à cette fonction de 1991 à 1992.

« Il n’y a eu qu’une expérience en France, quelqu’un de remarquable, Edith Cresson, dont la vie n’a pas été facilitée parce que le contexte politique était très dur », a souligné le candidat de « En marche ».

« Après, je ne vais pas choisir un Premier ministre parce que c’est une femme. Je choisirai le Premier ministre le plus compétent, le plus capable possible, avec le souhait et la volonté que ce soit aussi une femme », a-t-il précisé lors d’un rassemblement organisé dans le cadre de la Journée des droits des femmes, au Théâtre Antoine.

Quelle femme Premier ministre ?

Emmanuel Macron s’est défini comme « le candidat féministe » de cette campagne, affirmant que cela était « extraordinairement cohérent avec les valeurs que son parti portait ». « C’est pour le renouvellement, pour que la société respire, que ce ne soient pas tout le temps les mêmes et la reproduction des mêmes », a-t-il poursuivi en évoquant la « bataille de l’émancipation ».

« Si nous ne sommes pas vigilants, exigeants, on va investir 70 % d’hommes aux législatives et on aura des femmes-prétexte, formidablement décoratives », a plaidé celui qui prône la parité exacte pour les investitures dans les circonscriptions.

Enfin, M. Macron a évoqué une motivation plus « philosophique ». « Je crois dans l’altérité. La vraie altérité pour un homme c’est la femme. (…) Je suis profondément féministe car j’aime ce qui a d’irréductible dans l’autre qu’est la femme », a insisté l’ancien ministre de l’Economie.

Nous nous battons pour que les femmes et les hommes puissent prendre de nouvelles responsabilités, casser les barrières. #EllesMarchent — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2017

Quant à savoir qui le candidat de « En marche » pourrait nommer à Matignon… Le mystère reste entier. « Je ne révélerai pas les noms », a-t-il indiqué. « Ça dépend d’une réflexion grave, qui dépend aussi des conditions de l’élection, ça dépend du contexte dans lequel on est élu », a-t-il expliqué.

