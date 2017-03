Elections

PRESIDENTIELLE Le candidat du Parti socialiste est dans un faux plat depuis sa victoire à la primaire en janvier…

Benoît Hamon à l'Assemblée des départements de France, le 8 mars 2017. - ERIC FEFERBERG / AFP

Il sera ce mercredi sur… Facebook, en direct, pourune intervention sur les droits des femmes. Et jeudi soir sur France 2, dans L’Emission politique. Non, Benoît Hamon n’a pas arrêté de faire campagne, pendant que ses concurrents à droite tentent de se départir des affaires judiciaires. Pourtant, malgré ce concours de circonstances dont il pourrait tirer parti, le candidat PS à l’élection présidentielle peine à faire décoller sa candidature et à attirer l’attention sur ses propositions.

Lors de l’une de ses dernières sorties médiatiques, au Salon de l’agriculture, où 20 Minutes l’a suivi, le député des Yvelines a suscité bien moins de réactions, positives ou négatives, que lors des passages de ses principaux adversaires, Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron. Retour sur les raisons de ce faux plat électoral.

Une campagne pour la gauche ?

Début janvier, avant qu’il ne soit empêtré dans une série de polémiques, François Fillon commençait à se voir reprocher son manque de visibilité au moment ou le débat était monopolisé par la primaire à gauche. Si l’excuse vaut en partie pour Benoît Hamon, dont le programme a été décortiqué pendant plusieurs semaines et qui paye paradoxalement le surgissement d’affaires à droite qui monopolisent l’attention, le candidat PS semble de plus en plus engagé dans une campagne pour redessiner la gauche. « Il a un discours produit pour une certaine partie de l’électorat, avec une visée peut-être à but interne, dans la perspective d’une reconstruction ultérieure du Parti socialiste », explique le politologue Luc Rouban, membre du CEVIPOF de Sciences Po.

D’où le choix d’aborder des sujets en décalage avec les attentes de la population française tous bords confondus : « Même si Benoît Hamon développe des enjeux de politique publique, cela passe après son ambition de renouveau démocratique. Or ce n’est pas la priorité des Français, qui est d’une part le retour de l’autorité avec la question du terrorisme qui est devenue une réalité permanente, d’autre part la question de l’économie et du chômage. »

Problème : selon le sondeur Jérôme Sainte-Marie, président de PollingVox, sa réserve de voix n’est pas énorme. « La gauche représente 35 % des électeurs. 10 points de ces électeurs sont chez Mélenchon pour d’excellentes raisons, et d’autres chez Macron avec des raisons toutes aussi bonnes. Deux logiques claires s’opposent au sein de la gauche et entre elles, Hamon tente une synthèse quasi impossible. L’élection présidentielle durcissant les clivages, la nature hybride de son programme explique sa stagnation. »

Dans les sondages, cela donne 14 % d’intentions de vote selon l’enquête datée de mardi de l’Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud-Radio. La veille, il récoltait 13 % dans un sondage pour LCI-Le Figaro, et plafonne depuis sa victoire à la primaire dans une fourchette allant de 17 % début février à 13 % début mars. Ce qui inquiète plusieurs figures du parti.

Les (nouveaux) frondeurs du PS

« J’ai été envoyé dans l’équipe Hamon sur demande de Manuel Valls, donc pour l’instant, je préfère ne pas trop m’exprimer », nous a expliqué un cadre de la campagne du candidat PS. Pourquoi ? Parce qu’avec les ralliements actés (Bertrand Delanoë ce mercredi par exemple) ou à venir au concurrent Emmanuel Macron, Benoît Hamon ne sait pas exactement quel sera l’état des troupes durant la campagne. Le ministre Jean-Marie Le Guen a été très clair : « Dans l’état actuel des choses, moi et des dizaines et des dizaines d’autres parlementaires, nous ne pouvons pas donner notre parrainage à Benoît Hamon. Il ne peut pas s’adresser simplement à 20 % des Français […] Nous ne sommes pas un parti altermondialiste là pour mener la contestation sociale. »

« Certaines figures du PS votent avec leurs pieds en allant chez Macron, le message est extrêmement clair et Benoît Hamon ne peut pas grand-chose contre ça », estime Jérôme Sainte-Marie, selon qui la situation du socialiste est insoluble. L’ancien ministre doit donc mener sa campagne avec le demi-soutien d’un parti fracturé, et des élus locaux qui commencent à s’inquiéter en vue des élections législatives en juin 2017 : « Au niveau des circonscriptions, se présenter sous la bannière du nouveau Parti socialiste de Benoît Hamon face à des candidats qui auront été choisis par l’équipe d’En Marche !, ça ne sera pas facile du tout. Cela crée un vrai problème de structuration du PS, car ce parti vit sur ces racines territoriales et sa politique interne dépend fortement des élus locaux. C’est un enjeu stratégique pour les socialistes », décrit Luc Rouban.

La menace du vote utile en faveur de Macron

C’est l’arroseur arrosé. Alors que le Parti socialiste avait bénéficié de l’effet « vote utile » en 2012 pour que François Hollande prenne quelques voix à Jean-Luc Mélenchon, en 2017, son candidat Benoît Hamon pourrait en pâtir. « Je mesure les conséquences dramatiques d’un second tour droite extrême-extrême droite pour la majorité de la population de ce territoire. […] Comme Daniel Cohn-Bendit, je pense qu’Emmanuel Macron est le seul candidat à permettre de ne pas se retrouver devant cette situation », a par exemple justifié l’ancien député-maire de Seine-Saint-Denis Patrick Braouezec, étiqueté Front de Gauche, dans une tribune au Monde.

« Le vote efficace au premier tour, c’est Emmanuel Macron », a également déclaré ce mercredi l’ancien maire PS de Paris Bertrand Delanoë, dont le ralliement a fait particulièrement mal à l’équipe Hamon. « On a l’impression qu’il y a une génération de dirigeants socialistes qui ne veulent pas passer la main », lui a répondu la députée Aurélie Filippetti.

L’une des deux places au second tour semblant « réservée » selon les sondages à Marine Le Pen, Benoît Hamon « est directement concurrencé sur le thème du vote utile par Emmanuel Macron, car un certain nombre de gens se disent "même si cette gauche n’est pas exactement de gauche, qu’importe pourvu qu’elle soit présente au second tour" », ajoute le sondeur de PollingVox.

Même raison invoquée par les figures socialistes qui ont choisi Macron, rappelle Luc Rouban : « C’est ce que dit Delanoë, qu’il faut battre Marine Le Pen au second tour. Ils anticipent le fait que Benoît Hamon ne sera pas au second tour. Il y avait une chance s’il faisait équipe avec Mélenchon, mais là, les ténors du parti se disent qu’il faut sauver les meubles. »

