Robert Hue, Daniel Cohn-Bendit, Frédéric Mitterrand, Alain Minc, Pierre Bergé, Geneviève de Fontenay, Bernard Kouchner, Alain Madelin, François Bayrou… Et maintenant Bertrand Delanoë. L’ancien maire de Paris a annoncé ce mercredi qu’il soutient Emmanuel Macron. La liste des soutiens du candidat à la présidentielle d’En Marche ! ressemble un peu au casting de Stars 80 croisé avec une palette politique arc-en-ciel. Des parrains dont la moyenne d’âge et la longue carrière politique (sauf pour ceux issus de la « société civile ») mettent quelque peu à mal le renouveau que souhaite incarner l’ancien ministre de l’Economie.

Régis Juanico, fidèle de Benoît Hamon, s’est d’ailleurs moqué du soutien de l’ancien maire de Paris sur Twitter : « Delanoë sort du chloroforme pour assumer ce qu’il disait déjà en 2008 », écrit-il, ponctuant ce message des mots-dièse #Hibernatus et #vieille gauche.

Delanoé sort du chloroforme pour assumer ce qu'il disait déjà en 2008 et soutenir le candidat social-libéral #hibernatus #vieillegauche pic.twitter.com/cRwSSty1mN — Régis JUANICO (@Juanico) March 8, 2017

A droite, l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a prédit ce mercredi « un recyclage des caciques socialistes chez Macron ». 20 Minutes prend les paris sur les prochains soutiens pas-très-2017 du candidat.

Jack Lang

L’ancien ministre de la Culture n’avait pas digéré la démission du ministre de l’Economie. Mais après la défaite de Manuel Valls, qu’il a soutenu à la primaire socialiste, il pourrait se tourner, comme de nombreux autres « réformateurs » du PS, vers Emmanuel Macron.

Cote : 3 contre 1. Serait plus que ravi d’intégrer un gouvernement en tant que ministre de la Culture, du rayonnement de la langue française et de l’invention de journées culturelles en tout genre.

Bernard Tapie

Certes, l’homme d’affaires a égratigné l’ancien locataire de Bercy, jugé trop peu expérimenté (mais « brillantissime ») et gratifié par presse interposée d’un « Prends ton temps mon gars ! ». Certes, il envisageait même de se lancer dans la course à l’Elysée pour défendre ses propositions pour la relance économique et la lutte contre le chômage. Mais les ambitions de Bernard Tapie risquent d’être entravées par ses ennuis judiciaires. Il pourrait alors choisir de soutenir le candidat d’En Marche !

Cote : 10 contre 1. Tout dépend de l’issue de cette sale histoire d’arbitrage…

Jacques Attali

Les relations entre le mentor et son protégé ont connu quelques turbulences. L’économiste garde ses distances avec le candidat. Pourraient-ils se retrouver à l’approche du scrutin ?

Cote : 15 contre 1. N’ira que si on lui confie la rédaction d’un rapport sur ses 124 mesures pour redresser la France.

Johnny Hallyday

En novembre 2016, le célèbre rockeur se disait « bien emmerdé » par la perspective du scrutin, ne voyant « personne à la hauteur ». Les Hallyday ont invité Emmanuel Macron à l’anniversaire surprise qu’ils ont organisé pour Line Renaud (fan du couple Macron). Johnny pourrait-il se laisser convaincre par l’ex ministre de l’Economie ?

On t'aime Line ❤️ @linerenaudofficiel ✨ A post shared by Laeticia Hallyday (@lhallyday) on Jul 6, 2016 at 11:01am PDT

Cote : 4 contre 3. Pourrait être séduit par la bête de scène qui sommeille en Macron.

Dominique Strauss-Kahn

Le candidat a rencontré l’ancien patron du FMI et d’ex-strauss-kahniens ont rejoint sa campagne, comme Benjamin Griveaux, porte-parole du mouvement.

Cote : 8 contre 7. Pas sûr que DSK expose son choix pour la présidentielle.

Valéry Giscard d’Estaing

Le candidat est régulièrement comparé à l’ancien président de la République. Ce dernier n’a néanmoins pas montré un enthousiasme fou à l’égard d’Emmanuel Macron. En revanche, il a soutenu François Fillon dès la primaire de la droite en novembre 2016, le qualifiant de « sérieux et honnête » dans le Figaro. Mais il ne s’est pas exprimé depuis le début de l’affaire Fillon. Pourrait-il lâcher le candidat de la droite ?

Cote : 3 contre 4. N’ira avec Macron que si Chirac dit qu’il ne soutient pas Macron.

