Elections

POLITIQUE La classe politique offre depuis quelques jours des retournements de grande qualité...

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse en 2011 - PATRICK KOVARIK / AFP

Thibaut Le Gal

On a d’abord tenté de contacter le maître incontesté en retournement de veste, mais curieusement, Eric Besson (qui a quitté Ségolène Royal pour Nicolas Sarkozy en pleine campagne 2012) n’a pas souhaité nous répondre. Dommage. L’ancien socialiste devenu sarkozyste aurait eu sans doute beaucoup à dire sur l’étrange ballet exécuté par la droite depuis quelques jours.

De nombreux cadres LR ont d’abord soutenu mordicus François Fillon malgré les soupçons d’emplois fictifs, avant de le lâcher avec plus ou moins de fracas… pour finalement revenir faire sa campagne. Le retournement de veste est un classique de la vie politique, mais c’est aussi un art délicat. 20 Minutes donne donc quelques conseils aux girouettes à venir.

1. Invoquer l’intérêt général

C’est une vieille ficelle, mais elle fonctionne bien. « Chez les hommes politiques, le sens de l’opportunité est vital. La question est de savoir jusqu’où on peut aller, et quel mobile on poursuit. La polémique se joue souvent là-dessus. Est-ce qu’on change de pied pour maintenir sa place au chaud, ou au contraire, pour garantir l’intérêt général face aux événements ? », avance Bruno Fuligni, écrivain et historien auteur de L’art de retourner sa veste.

Tout est une question de motivation. Invoquer l’intérêt général peut être très utile. C’est l’argument choisi par exemple par Nadine Morano. Après avoir demandé au candidat de « se sacrifier », la députée européenne le soutient. Pourquoi ? « Mais vous nous emmerdez les médias, toujours à poser des questions… Je vous parle de l’intérêt de la France ! », lâche-t-elle à Mon Quotidien.

Même type d’argument pour François Bayrou, lors de son ralliement à Macron. Le président du MoDem le critiquait encore quelques jours plus tôt ? Peut-être, mais « jamais dans les cinquante dernières années la démocratie en France n’a connu une situation aussi décomposée ».

2. Eviter le : « c’est pas moi, c’est les autres »

Accuser son prochain n’est pas l’argument le plus convaincant. Thierry Solère, ancien porte-parole de Fillon, a tenté une réponse du même acabit, lundi, pour expliquer son retournement. Contacté par Le Lab sur le choix du bureau politique (dont il fait partie) de garder à l’unanimité le candidat, il botte en touche, assurant qu’il n’y a « pas eu de vote ». « François Fillon, qui est venu nous dire qu’il ne se retirerait pas. Cela devient un fait politique, une réalité qui s’impose à tout le monde, j’en prends acte ». Pas vraiment le choix, donc.

3. Ne pas retourner sa veste en solo

« Historiquement, le retournement de veste peut être collectif. Cela montre qu’il est déterminé par des mouvements qui dépassent le simple individu. Il est même arrivé que des partis entiers retournent leur veste, comme le parti des opportunistes ou les matois », remarque Bruno Fuligni. Voilà pour l’histoire. Mais il est vrai qu’à plusieurs, le retournement de veste a des allures de mouvement de fond.

C’est donc d’une même voix que le trio Xavier Bertrand-Christian Estrosi-Valérie Pécresse a lâché François Fillon dimanche, avant de revenir (à des degrés divers) vers l’ancien Premier ministre.

Il n'y a qu'unis que nous pourrons vaincre le Front National. @FrancoisFillon — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) March 5, 2017

Nous défendrons coûte que coûte le projet @FrancoisFillon car c'est lui qu'il faut à la France — Valérie Pécresse (@vpecresse) March 5, 2017

Ceux qui ne garantiraient pas l'unité de la droite et du centre porteraient une lourde responsabilité face au Front national — Christian Estrosi (@cestrosi) March 5, 2017

Mieux vaut donc se ranger derrière une entité (« les sarkozystes » ou « les Juppéistes » par exemple) afin de passer inaperçu.

4. Ne pas changer trop de fois d’avis

Une fois, ça passe. Mais si vous multipliez les changements de pied, ça pourrait commencer à se voir. Dans le métier, on appelle ça une « Fenech ». En quelques jours, le député sarkozyste aura tenu à peu près tous les discours possibles sur François Fillon. Petit échantillon :

1er février : Fenech lance un appel pour remplacer Fillon

6 février : Fillon ? « C’est notre patron, c’est notre candidat »

2 mars : Le député prédit « une déroute parfaitement programmée » et appelle à parrainer Juppé

6 mars : Fenech appelle maintenant « à parrainer Baroin » même si Fillon y va

6 mars : « Il faut que Fillon aille jusqu’au bout. Il a été élu, il est sorti d’une primaire »

7 mars : « Hier soir, c’était une unité de façade. Moi je vous le dis, c’est perdu »

« Il ne faut pas avoir le retournement de veste de trop. D’autant que les écrits restent et laissent des traces », prévient Bruno Fuligni. La pratique consistant à compiler les incohérences des personnalités politiques n’est d’ailleurs pas nouvelle. « En 1815, le Dictionnaire des girouettes connaît un grand succès », poursuit l’historien. « Toute la classe politique y défile. Les auteurs compilent leurs déclarations et notent, de 1 à 12 girouettes, les politiques de leur époque ».

Mots-clés :