REPORTAGE Au lendemain de son bras de fer remporté au sein de sa famille politique, François Fillon tend désormais la main pour œuvrer au «rassemblement» derrière sa candidature...

François Fillon en meeting à Orléans le 7 mars 2017. - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

De notre envoyée spéciale à Orléans (Loiret).

Son bras de fer gagné au sein des Républicains avec la fin de l’hypothèse d’une candidature d’Alain Juppé,François Fillon est reparti en campagne avec un meeting ce mardi soir au zénith d’Orléans. Après des semaines de tempête rythmées par la révélation d’emplois présumés fictifs de son épouse et de deux de ses enfants, des défections en cascade et une convocation chez le juge le 15 mars, le candidat croit à un renouveau de sa campagne.

Fini les coups de griffe à la justice et aux magistrats qui enquêtent sur lui, fini le blâme contre les médias qui annoncent les défections et les évolutions de l’enquête. Entouré de plusieurs élus dont le député du Loiret et ex-maire d’Orléans Serge Grouard, François Fillon s’est posé en Jeanne d’Arc, figure tutélaire de la ville. « Je ne me soumets pas. Je repense à cette réplique de Jeanne d’Arc face à ses juges : "passez outre, je vous prie !" C’est à ces mots que je pense aujourd’hui : "Passez outre" ! "Passez outre" les attaques dont je suis la cible. "Passez outre" car, comme vous, des millions de Français refusent que leur vote soit préempté et confisqué. »

« Il y a des plaies à panser »

Se félicitant de la manifestation dimanche au Trocadéro à Paris, il adresse à ses « amis » qui se sont retirés de sa campagne un message clair. « Maintenant, j’appelle au rassemblement, j’appelle à la mobilisation, j’appelle à l’action ; j’invite toutes les forces de ma famille politique à se reprendre et à foncer pour la France », a lancé François Fillon.

Et aux centristes de l’UDI, dont le président Jean-Christophe Lagarde a annoncé que son mouvement se retirait de la campagne du candidat Les Républicains, François Fillon évoque une « invitation » : « J’invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne. Nous avons les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, et c’est ensemble que nous bâtirons la majorité gouvernementale qui redressera la France », a souligné François Fillon alors que le parti centriste, très divisé quant à la question du maintien ou non du soutien au candidat LR, tenait un bureau exécutif extraordianaire, ce mardi soir à 19 heures, dans le but d'arrêter une ligne commune.

En coulisses, le ton est plus nuancé. « On ne réintégrera pas tout le monde, y compris dans l’organigramme », affirme-t-on dans l’entourage du candidat. « Des nominations importantes auront lieu dès la semaine prochaine », ajoute-t-on, avant de confier : « Il y a des plaies à panser ». Le programme du candidat dans les prochains jours est simple : « aller voir les Français plutôt que continuer à parler. »

