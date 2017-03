Elections

De gauche à droite, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon à La Baule, le 5 septembre 2015. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD/AFP

F.F.

François Fillon a réaffirmé dimanche sa volonté de rester candidat

Alain Juppé doit s'exprimer ce lundi matin à 10h30

Les Républicains ont convoqué leur bureau politique ce lundi après-midi « pour évaluer la situation »

9h55: Nadine Morano et Christian Estrosi sont bien d'accord avec Nicolas Sarkozy

@NicolasSarkozy a remis une 1ère fois notre famille politique en ordre de bataille. Pour la France, je souhaite qu'il réussisse à nouveau pic.twitter.com/OvPaiMNObb — Nadine Morano (@nadine__morano) March 6, 2017

Je soutiens cette démarche de @NicolasSarkozy que j'appelais de mes voeux ce Matin sur @CNEWS. L'unité de notre famille politique est en jeu https://t.co/wu89y0JlNT — Christian Estrosi (@cestrosi) March 6, 2017

9h52: «Il ne reste plus grand-chose» de la campagne Fillon, selon Patrick Stefanini

«Quand vous êtes directeur de campagne, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des doutes», a déclaré Patrick Stefanini sur Europe 1, expliquant avoir fait du rassemblement de la droite la ligne directrice de sa campagne pour François Fillon.

«Ce que nous avions construit politiquement dans l'organisation de la campagne, c'est-à-dire la volonté qui avait été la nôtre et notamment la mienne, sous l'autorité de François, (...) de faire en sorte de passer un accord avec l'UDI, de manière à reconstituer l'alliance de la droite et du centre, cette volonté-là sur laquelle j'avais travaillé pendant trois mois (...), il n'en reste plus grand chose », regrette l'ancien directeur de campagne.

Selon lui, «cette volonté d'incarner l'union de la droite et du centre s'est progressivement, sinon désintégrée, en tout cas sérieusement affaiblie».

9h50: À noter que Nicolas Sarkozy s'exprime pour la première fois depuis le début de l'affaire Fillon

Jusqu'à présent, il n'avait fait aucune déclaration officielle.

9h48: Yves Jégo (UDI) insiste sur l'option Juppé

Le vice-président de l'UDI parlait d'un ticket Borloo-Juppé dimanche dans Le Parisien et renouvelle son appel au maire de Bordeaux ce lundi matin sur RMC et BFMTV.

"Alain Juppé étant arrivé 2e à la primaire, il peut être l'homme du consensus" @yvesjego #BourdinBDV #BourdinDirect — Jean-Jacques Bourdin (@JJBourdin_RMC) March 6, 2017

9h25: Sarkozy propose une réunion avec Fillon et Juppé «pour trouver une voie de sortie»

Nicolas Sarkozy a proposé ce lundi à François Fillon et Alain Juppé de se rencontrer «pour trouver une voie de sortie digne et crédible à une situation qui ne peut plus durer».

«Face à la gravité de la situation (...) chacun a le devoir de tout faire pour préserver l'unité», écrit l'ancien président de la République dans un communiqué. «C'est dans cet esprit que je propose à François Fillon et à Alain Juppé de nous réunir pour trouver une voie de sortie digne et crédible à une situation qui ne peut plus durer et qui crée un trouble profond chez les Français», ajoute l'ancien président de LR.

9h07 : Thierry Solère appelle à une rencontre au sommet Fillon-Juppé-Sarkozy

L’organisateur de la primaire de la droite, a appelé lundi sur RTL François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, à se rencontrer « aujourd’hui même » pour « éviter le chaos » et a estimé qu’Alain Juppé pouvait porter le programme de François Fillon. « Ces hommes d’État doivent se voir aujourd’hui même », a demandé Solère, qui a quitté vendredi son poste de porte-parole de François Fillon, empêtré dans l’affaire des emplois présumés fictifs de son épouse. « Il y a trois personnes qui ont fait à elles trois 90 % des voix à la primaire. C’est François Fillon, c’est Alain Juppé et Nicolas Sarkozy », a-t-il rappelé.

9h04 : Sarkozy aurait proposé de rencontrer François Fillon avec Alain Juppé

C'est Europe 1 qui l'annonce ce lundi matin.

[INFO E1] Nicolas Sarkozy propose une rencontre à trois François Fillon avec Alain Juppé #Presidentielle2017 pic.twitter.com/bnboNvy4n4 — Europe 1 (@Europe1) March 6, 2017

8h54 : Eric Ciotti (LR) y « croit, plus que jamais »

Interrogé sur RTL, Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, « croit, plus que jamais », en la capacité de François Fillon de faire gagner la droite à l’élection présidentielle, appelant « à l’unité et au rassemblement ». « Ce qui s’est passé hier marque un tournant, parce que ce qui s’est passé hier, c’est le soutien du peuple de droite, des électeurs de droite qui se sont mobilisés assez spontanément autour et derrière François Fillon », a affirmé Eric Ciotti sur RTL. Il dit avoir « senti à Nice, depuis 48 heures, qu’il y a avait une inversion du climat ».

8h53 : « François Fillon ne peut pas gagner », juge Christian Estrosi

Christian Estrosi, président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côtes-d’Azur (Paca), estime de son côté que « François Fillon ne peut pas gagner » l’élection présidentielle. « François Fillon ne peut pas gagner, François Fillon ne peut pas se contenter de dire "c’est moi qui ai la légitimité de la part de la primaire" », déplore sur CNews le député LR qui doit rencontrer Fillon ce lundi, au côté d’autres présidents de région LR dont Xavier Bertrand (Hauts de France) et Valérie Pécresse (Ile-de-France), pour le convaincre d’une « sortie respectueuse ».

8h10 : « Un nouveau départ » pour François Fillon

Jean-Christophe Fromantin, député-maire de Neuilly-sur-Seine (divers droite, ex-UDI), soutien de François Fillon, était interrogé ce lundi matin sur France 2. « C’est pas un homme qui dit « Je veux continuerz, c’est un projet qui est parti, qui a démarré, et qui, j’en suis convaincu, ira jusqu’au bout ». D’après lui, Fillon dimanche « était l’acteur d’un nouveau départ, face aux Français, les yeux dans les yeux, avec des moments de vérité, avec des moments difficiles, des moments de doute, et avec je crois ce qui était l’essentiel, c’est-à-dire une ambition pour la France ».

