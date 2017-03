Elections

PRÉSIDENTIELLE Restée silencieuse depuis les révélations du « Canard enchaîné », l’épouse de François Fillon souhaite « mettre un terme aux folles rumeurs » en se confiant au « JDD »...

Penelope Fillon, lors d'un meeting de campagne de son mari, le 29 janvier 2017, à Paris. - Christophe Ena/AP/SIPA

N. Se. avec AFP

Alors que François Fillon se retrouve de plus en plus isolé dans sa campagne pour la Présidentielle, Penelope la discrète, soupçonnée d’avoir occupé un emploi fictif d’assistante parlementaire auprès de son mari, s’explique pour la première fois publiquement dans les colonnes du Journal du dimanche (JDD).

EXCLUSIF - Penelope Fillon parle au JDD : "J'ai demandé [à François] d'aller jusqu'au bout". https://t.co/4TEFXeHQzp pic.twitter.com/O6A2HY4BfV — Le JDD (@leJDD) March 4, 2017

Evoquant « une souffrance difficile à supporter » ces dernières semaines, celle que les rumeurs disaient hospitalisée ou encore partie du domicile conjugal, semble décider à clamer son innocence et celle de son époux.

Penelope Fillon affirme avoir fourni aux enquêteurs des « documents », des « mails » et des « notes » prouvant qu’elle effectuait bien des « tâches très variées » en tant que collaboratrice parlementaire.

« Cela m’a choquée qu’on puisse penser que j’étais une ignorante »

Pour faire taire ceux qui ne voient en elle qu’une femme au foyer cuisinant des confitures et des tartes aux pommes, l’épouse de l’ancien premier ministre rappelle qu’elle a fait « des études de droit et de littérature ». « Je sais qu’on a raconté que je n’étais pas au courant » des montants touchés et des dates, « bien sûr que je comprenais ce que je signais quand je signais des contrats », s’exclame-t-elle.

Et d’ajouter : « Cela m’a choquée qu’on puisse penser que j’étais une ignorante et une imbécile. Mais je pouvais supporter ça. Ce que je ne peux pas supporter, c’est l’insulte envers mon mari que cela induit. François a un très grand respect pour les femmes en général et pour moi en particulier. C’est ce qui me pousse à répondre. »

>> A lire aussi : Affaire Fillon: Le manoir du couple perquisitionné dans la Sarthe

Interrogée sur son travail pour La Revue des deux mondes, Penelope Fillon assure avoir « remis dix notes aux enquêteurs », dont deux publiées, et des fiches de lecture. « Elle savait » bien sûr « que deux de ses enfants avaient également travaillé comme collaborateurs de son mari, et que « tout était légal et déclaré ».

Penelope Fillon demande à son mari de « continuer jusqu’au bout »

Soutien inébranlable de François Fillon depuis 36 ans, Penelope ne perd pas espoir pour la Présidentielle. Dans l’entretien donné au JDD, elle affirme ainsi qu'« il n’y a que lui qui peut être président. Etre capable d’endurer ça, c’est une preuve de courage remarquable. C’est le seul candidat qui ait l’expérience, la vision, le projet et la détermination nécessaire pour diriger la France ». La femme de l’ancien Premier ministre ajoute même qu’elle « serait fière de l’accompagner dans cette mission ». « Je l’accompagnerai de toute façon où qu’il aille », enchaîne-t-elle.

Contrairement à son mari, qui dénonce « un assassinat politique » et une procédure judiciaire « menée à charge », Penelope Fillon, plus mesurée, assure avoir confiance en la justice même si « c’est vrai qu’on peut penser à un complot quand on voit les proportions que cela prend. Mais je n’en sais rien. Maintenant que je suis accusée de toutes ces choses, je ne veux pas accuser d’autres personnes sans preuves », explique-t-elle.

Vendredi, l’enquête judiciaire poursuivait son cours avec la perquisition d’une propriété du couple Fillon, manoir de Beaucé situé dans la Sarthe.

