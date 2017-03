Elections

PRESIDENTIELLE «Moi j'ai de la stabilité dans les choix que je fais», a déclaré le président du MoDem...

Il était l’un des soutiens d’Alain Juppé au cours de la primaire de la droite. Malgré tout, le président du MoDem, allié au candidat présidentiel d’En Marche Emmanuel Macron, a affirmé vendredi qu’il « ne changera pas de position » si jamais le maire de Bordeaux devenait candidat à la place de François Fillon.

Alain Juppé, « c’est quelqu’un que j’estime, que j’aime, que j’ai soutenu et attendu », a déclaré François Bayrou dans l’émission « Dimanche en Politique » de France 3 Aquitaine, enregistrée vendredi pour diffusion dimanche. « Pour autant, je ne change pas de position, a-t-il affirmé. Je ne reviendrai pas en arrière sur ce sujet, naturellement », a-t-il ajouté. « Moi j’ai de la stabilité dans les choix que je fais ».

Pas certain d’une candidature Juppé

Le dirigeant centriste s’est d’ailleurs dit « pas certain que cette situation [une candidature Juppé] intervienne. Je ne suis pas certain que cette situation se fasse sans problème ». A ce stade de la campagne, a-t-il estimé, « les changements sont très difficiles à apporter et seraient générateurs d’un certain nombre de vagues ».

« Il y a aujourd’hui une offre politique nouvelle en France », a poursuivi François Bayrou pour expliquer son soutien au candidat d’En Marche. « Cette offre politique est née à partir du moment où Emmanuel Macron a marqué des points sur un terrain que je connais bien parce que je l’ai défriché pendant longtemps. Le fait que nous ayons noué une alliance l’a fait décoller dans les sondages de manière spectaculaire ».

Juppé vs Macron, un deuxième tour intéressant »

Interrogé sur l’hypothèse d’un duel de second tour entre Alain Juppé et Emmanuel Macron, comme un sondage vendredi l’a suggéré si le maire de Bordeaux venait à être candidat, François Bayrou a considéré que « cela ferait un deuxième tour intéressant ».

Le maire de Pau, candidat à trois reprises à l’élection présidentielle, avait la semaine dernière renoncé à se présenter de nouveau et officialisé son soutien au candidat d’En Marche, déclarant qu’il allait « tout faire pour aider » Emmanuel Macron dans sa campagne.

