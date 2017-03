Elections

Conservative presidential candidate Francois Fillon is to deliver his speech at his campaign headquarters in Paris, Wednesday, March 1, 2017. Fillon's campaign for the French presidency faced new uncertainty Wednesday as he abruptly canceled a campaign stop at the country's premier farm fair and an investigation intensified into alleged fake parliamentary jobs for his family. - FRANCOIS MORI/AP/SIPA

A peine le temps d’avaler un café ? En sortant des brumes matinales, attrapez aussi notre récap’quotidien d’une campagne corsée et régulièrement relevée de polémiques.

François Fillon en mode « combattant »

« Vous avez devant vous un combattant. Que celles et ceux qui ont du cran se lèvent ! », a lancé l’ancien Premier ministre sous l’ovation d’environ 3.000 militants, jeudi soir à Nîmes (Gard). « Je suis là pour percuter tous les scénarios que certains voudraient écrire à votre place », a-t-il martelé. « Sept jour sur sept, 24 heures sur 24, la machine à broyer, la machine à scoops, la machine à rumeurs s’est mise en marche. Mais je vous le redis : je n’ai pas l’intention de me coucher »

Boy George a failli soutenir Macron mais finalement non

L’espace d’un instant, le chanteur anglais a fait partie des soutiens d’Emmanuel Macron pour la présidentielle française. Dans un tweet publié ce jeudi, il dit espérer que le candidat d’En Marche ! coupe la route à la droite. Un soutien éphémère car Boy George l’a supprimé, juste après avoir reçu des commentaires de twittos lui indiquant que l’ancien membre du PS n’est pas vraiment « de gauche », comme il le croyait.

Nathalie Arthaud mène une course de fond

Orléans, Le Mans, Beauvais, Rouen, Nancy, Tarascon, Grenoble, Limoges… A chaque soir ou presque une nouvelle destination pour Nathalie Arthaud. Depuis la rentrée, la candidate Lutte ouvrière (LO) à la présidentielle réalise plusieurs déplacements par semaine à la rencontre des électeurs. « Entre septembre et décembre, j’ai fait une soixantaine de réunions dans les villes ouvrières, les petites agglomérations, les villes plus bourgeoises aussi », précise la porte-parole du parti trotskiste révolutionnaire. « Et d’ici fin avril, il y en aura encore une cinquantaine ». Objectif la présidentielle pour celle qui a concouru en 2012, obtenant alors 0,56 % des suffrages exprimés.

