LIVE Suivez sur «20 Minutes» tous les développements de cette journée de campagne du candidat François Fillon qui a annulé à la dernière minute sa venue au Salon de l'agriculture...

Le candidat LR à la présidentielle François Fillon en visite au Salon international du machinisme agricole, au Parc des expositions Paris nord Villepinte le 28 février 2017 - M.ASTAR/SIPA

A.-L.B. avec AFP

L'ESSENTIEL

Dans un communiqué diffusé ce mercredi matin, François Fillon annonce annuler à la dernière minute sa visite au Salon de l'agriculture.

Le candidat à la présidentielle va faire une déclaration à la presse mercredi à 12H00 depuis son siège de campagne, a déclaré son entourage à plusieurs médias.

La campagne de François Fillon est rendue très difficile depuis les révélations du Canard enchaîné, en janvier, sur l'emploi de son épouse et de deux de ses enfants comme collaborateurs parlementaires.

Dans un contexte très fébrile, informations et rumeurs s'entremêlent ce mercredi matin.

11h11: Même la spiritualité ne viendra pas au secours du très chrétien François Fillon. Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. L'image parle d'elle-même

Rappelons qu'aujourd'hui, c'est mercredi des Cendres. "Souviens toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière." #Fillonchrétien — Sophie de Ravinel (@S2RVNL) March 1, 2017

11h00: Une mise en examen «inéluctable» pour François Fillon?

Selon une journaliste de RTL sourçant l'avocat de François Fillon, une mise en examen du candidat serait «inéluctable».

François #Fillon n'a pas encore reçu de convocation en vue de sa mise en examen, mais "c'est inéluctable désormais" affirme son avocat. — Cindy Hubert (@Cindy_Hubert) March 1, 2017

10h55: Rectificatif de Mediapart à propos d'une garde à vue de Penelope Fillon

Dans un contexte très fébrile, les rumeurs se dégonflent aussi vite qu'elles ne se créent. Un journaliste de Mediapart qui avait annoncé une garde à vue de Penelope Fillon après avoir eu une source proche des Républicains, a fait un rectificatif. Cette supposée garde à vue a été démentie catégoriquement de source judiciaire.

Rectificatif: la GAV de Penelope #Fillon annoncée par une source proche de LR est démentie catégoriquement de source judiciaire. Twit pcdt. — Michel Deléan (@michel_delean) March 1, 2017

Mea culpa, donc. Un Twit trop rapide sur la foi d'une info donnée par une excellente source. — Michel Deléan (@michel_delean) March 1, 2017

Un journaliste de France inter dément lui aussi toute grade à vue ou perquisition, selon une source proche du dossier.

Affaire #Fillon : Pas de garde à vue ni de perquisition en cours (source proche du dossier) @franceinter — jean philippe deniau (@jpdeniau) March 1, 2017

Affaire #Fillon : Pas de garde à vue ni de perquisition en cours (source proche du dossier) @franceinter — Inter police justice (@InterPJ) March 1, 2017

10h50: François et Penelope Fillon auraient reçu des convocations préalables à mise en examen pour les 15 et 18 mars, annonce Le Figaro

Selon Le Figaro, François et Penelope Fillon auraient reçu des convocations préalables à mise en examen, respectivement pour les 15 et 18 mars.

Rappel : François Fillon ne peut être placé en garde à vue du fait de son immunité parlementaire (Le parlement est toujours en session) — Mari de Mme Eolas ✏️ (@Maitre_Eolas) March 1, 2017

Comme le rappelle l'avocat-blogueur Maître Eolas sur Twitter, François Fillon ne peut être placé en garde à vue du fait de son immunité parlementaire.

10h45: François Fillon rencontrerait Alain Juppé

Selon des journalistes du Point et du Figaro, François Fillon rencontrerait son ancien concurrent à la primaire à droite Alain Juppé. Les deux hommes pourraient par ailleurs être ensemble pour la déclaration de François Fillon à midi, ont annoncé des sources au sein du parti LR à ces journalistes.

Info @LePoint François Fillon reçoit Alain Juppé en fin de matinée https://t.co/kRMMYdIbeG — Charlotte Chaffanjon (@CChaffanjon) March 1, 2017

Selon un cadre du parti, François Fillon pourrait faire sa déclaration au côté d'Alain Juppé — Jean-Baptiste Garat (@Figarat) March 1, 2017

Selon Le Figaro, François Fillon aurait par ailleurs contacté Nicolas Sarkozy dans la matinée.

Fillon a eu Nicolas Sarkozy au téléphone tôt ce matin, avant d'annuler sa visite au salon — Jean-Baptiste Garat (@Figarat) March 1, 2017

L'ancien Premier ministre Alain Juppé a parlé dans la matinée avec le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, mais «ne veut pas s'exprimer à ce stade de la journée», a-t-il déclaré mercredi, interrogé par l'AFP.

10h29: «Nous vous recommandons d'éviter toutes conjectures sur les raisons du report», un SMS d'une conseillère presse aux équipes du candidat

Le JDD publie une partie d'un SMS de matin Myriam Levy, conseillère presse du candidat, qui a prévenu à la dernière minute l'équipe de campagne du report de la visite de François Fillon. «Désolé de ne pas vous avoir prévenu plus tôt» Et de finir le message par : «En attendant nous restons silencieux et nous vous recommandons d'éviter toutes conjectures sur les raisons du report.»

Le SMS ce matin de la conseillère presse de Fillon à l'équipe de campagne https://t.co/8Qdg0bvcH4 pic.twitter.com/VoD6Ad6ncH — Vivien Vergnaud (@Vergnaud) March 1, 2017

10h22: Penelope Fillon en garde à vue, selon Mediapart

Selon le pureplayer Mediapart, Penelope Fillon, épouse du candidat à la présidentielle, serait en garde à vue et une perquisition serait en cours, selon des sources proches des Républicains au média.

Info Mediapart: Penelope #Fillon est en garde à vue. Perquisition en cours. Source proche LR. — Michel Deléan (@michel_delean) March 1, 2017

10h20: Des agriculteurs déçus

Provisoire ou pas, le "report" de la visite du candidat renvoie une image négative auprès d'agriculteurs déjà tentés par le vote FN. « C’est dommage, on aurait bien aimé discuter avec lui comme on l’a fait avec Marine Le Pen, ironise Thierry Roquefeuil, président de la Fédération nationale des produits laitiers. Il a l’air d’avoir quelques problèmes d’agenda, on attendait pourtant d’entendre ses propositions ». Cédric, le propriétaire de Fine, la vache d’honneur du salon, avait lui aussi été réquisitionné à l’aube pour la caresse traditionnelle d’un candidat majeur en visite. Il a reçu un texto comme tout le monde à 8h10. « Je vous laisse juge de savoir si ça va lui porter préjudice auprès des agriculteurs. Moi je ne me place pas sur ce plan-là, si François Fillon était venu, je lui aurais parlé de mon métier et des Pie Noir bretonnes ».

>> Notre reportage au Salon de l'agriculture

10h16: Laurent Wauquiez admet avoir songé être le candidat de substitution en cas de retrait de François Fillon

Le président LR de région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a admis ce mercredi sur LCI avoir songé être le candidat de substitution en cas de retrait de François Fillon à l'élection présidentielle. L'élu affirme toutefois avoir reculé car un tel retrait serait «l'apocalypse» selon lui.

Interrogé sur le report surprise de la visite de François Fillon au Salon de l'agriculture, annnoncé quelques minutes auparavant, Laurent Wauquiez a affirmé qu'il «n'était pas au courant» et qu'il attendait «les explications».

10h15: La réunion prévue entre Fillon et les parlementaires à 11h30 elle aussi annulée

10h12: Comment Fillon a planté les agriculteurs au dernier moment -Moment malaise -

20 Minutes était ce mercredi matin au Salon de l'agriculture pour, notamment, suivre le candidat François Fillon. «Regards affreusement gênés de certains membres de son équipe de campagne, levés eux aussi des potron-minet pour l’occasion. Dimitri Lucas, l’un de ses attachés de presse, tente de garder la face en proposant pour rire une invitation à déjeuner pour tous les médias présents, cachant bien mal qu’il était aussi peu au courant que nous» .

>> Lire notre reportage: Comment Fillon a planté les agriculteurs au dernier moment

10h08: François Fillon serait convoqué chez les juges

Selon le Journal du Dimanche, François Fillon aurait été convoqué par les juges, selon des sources proches du candidat. Et, avance le média, le candidat cherche comment répliquer. François Fillon est visé par une information judiciaire dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs.

10h05: «François Fillon ne peut pas faire campagne», argue Henri Guaino

Pour le député LR des Yvelines et candidat à la présidentielle Henri Guaino, le report de la visite de François Fillon au Salon de l'agriculture est le signe d'une campagne électorale «intenable». «François Fillon ne peut pas faire campagne», a estimé le candidat sur BFMTV et RMC ce mercredi matin. «C'est intenable politiquement, moralement (…) Tout le monde sait qu'il ne pourrait pas gouverner s'il était président», a-t-il ajouté.

10h: Réactions de surprise de la part des soutiens

Jérôme Chartier, conseiller spécial de François Fillon, apprend en direct sur France inter ce mercredi matin la nouvelle. «Vous me l'apprenez», répond le conseiller en direct, un peu gêné.

...une réaction de surprise partagée par l'ancien ministre Dominique Bussereau sur BFMTV, qui était ce matin même au Salon de l'agriculture.

9h50: Dans un communiqué diffusé à 8h10, François Fillon annonce «reporter» sa visite

Aucun motif n'est avancé par l'équipe de campagne, qui ajoute qu'un «nouveau rendez-vous vous sera communiqué ultérieurement». François Fillon était censé débuter sa visite à 08h00 au salon de la Porte de Versailles où l’attendaient déjà des membres de son équipe de campagne et des soutiens, dont l'ancien ministre Dominique Bussereau.

