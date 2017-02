Elections

Marine Le Pen creuse l’écart. La candidate d’extrême-droite arriverait en tête au premier tour de l’élection présidentielle, suivie par Emmanuel Macron puis François Fillon, selon un sondage BVA-Salesforce diffusé jeudi, deux mois jour pour jour avant le scrutin.

La présidente du Front national progresse de 2,5 points, à 27,5 % d’intentions de vote, par rapport à la précédente enquête de cet institut publiée le 4 février. Derrière, l’ex-ministre de l’Economie perd un point, à 21 %, et se qualifie pour le second tour devant le candidat de la droite, à 19 % (-1), selon ce sondage réalisé pour Orange et la presse régionale.

Macron serait élu au second tour avec 61 % des voix

Quatrième, Benoît Hamon est stable à 17 %, après avoir fortement progressé au début du mois dans la foulée de sa victoire à la primaire socialiste élargie. Arrive ensuite Jean-Luc Mélenchon à 10,5 %, loin devant l’écologiste Yannick Jadot et Nicolas Dupont-Aignan, tous deux à 2 %.

Ce sondage ne prend pas en compte l’hypothèse d’une candidature du centriste François Bayrou. Il a été réalisé avant l’annonce mercredi par le président du MoDem qu’il renonçait à l’Elysée et proposait une alliance au candidat du mouvement En Marche !, acceptée par ce dernier. Au second tour, Emmanuel Macron serait élu avec 61 % des voix contre 39 % à Marine Le Pen.

Un peu plus de la moitié (53 %) des personnes interrogées se disent sûres de leur choix, mais 47 % pourraient changer d’avis ou n’ont pas encore exprimé d’intention même si elles prévoient de voter.

Enquête réalisée en ligne les 19 et 20 février auprès d'un échantillon de 940 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 point à 3,1 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, elles donnent une indication de l'état des rapports de forces et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

