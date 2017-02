Elections

PAROLES Le président du Modem François Bayrou, qui a proposé une « offre d’alliance » à Emmanuel Macron, n’a pas toujours eu des mots doux pour le candidat d’En Marche ! à la présidentielle...

«Emmanuel Macron est brillant, ses intuitions et son approche lui ont permis de réaliser une importante percée dans les sondages. Peut-être enfin le projet de dépassement des clivages que j’ai porté depuis quinze est à portée de main ».

Le président du Mouvement démocrate (Modem) François Bayrou a ce mercredi tendu la main à Emmanuel Macron qui l’a accepté dans la foulée. Le centriste n’a pourtant pas toujours eu des mots doux pour le candidat d’En Marche !. Revue de quelques déclarations et tweets de François Bayrou, quand le centriste jugeait l’ancien ministre soumis à des puissances de l’argent…

« Qui est Emmanuel Macron ? », s’interrogeait François Bayrou le 1er février. Un candidat, qui, rappelait-il durant l’émission Dimanche politique en septembre 2016, « a été l’inspirateur de la politique économique de François Hollande… Une politique catastrophique ». « La première mesure annoncée par Emmanuel Macron est de proposer que les jeunes travaillent plus pour gagner moins », disait-il encore en décembre 2016 sur France Inter.

Des « forces qui veulent réussir avec Macron ce qu’elles ont raté avec Strauss-Kahn »

Mais la critique la plus sévère intervient sur BFMTV, quand, en septembre 2016, François Bayrou estime qu’Emmanuel Macron est un candidat « des intérêts financiers » à l’instar de Nicolas Sarkozy ou Dominique Strauss-Kahn.

« Je suis absolument sceptique sur cette affaire [Emmanuel Macron], et quand je dis sceptique, c’est le mot le plus modéré que je puisse choisir. Ça ne marchera pas, parce que les Français vont voir ce que cette démarche signifie, ce qu’il y a derrière tout ça, derrière cet hologramme. Il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d’avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique ».

François Bayrou ajoutait : « On a déjà essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy (…) en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn… Et ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu’elles ont raté avec Strauss-Kahn. Or pour moi, c’est absolument central, je ne suis pas pour que le pouvoir de l’argent prenne le pas sur la politique. »

Derrière Emmanuel #Macron il y a des gds intérêts financiers incompatibles ac l'impartialité exigée par la fonction politique #BourdinDirect — François Bayrou (@bayrou) September 7, 2016

