L’avis des Français sur François Fillon ne change pas. Soixante-cinq pour cent de la population ne souhaite pas que l’ancien Premier ministre maintienne sa candidature à la présidentielle, tandis que 70 % des sympathisants des Républicains souhaitent qu’il reste candidat, selon un sondage Ifop publié par le Journal du Dimanche.

Dans l’opinion de l’ensemble des Français, ce sondage révèle peu de changements par rapport à un précédent sondage réalisé il y a deux semaines : 65 % des sondés (-3 points) ne souhaitent pas le maintien de la candidature de François Fillon, 33 % (+1) souhaitent qu’il reste candidat, 2 % (+2) ne se prononcent pas.

Parmi les sympathisants des Républicains, le pourcentage de sondés favorables au maintien de sa candidature progresse de 6 points à 70 % et celui des personnes opposées à son maintien recule de 5 points à 30 %.

Sondage réalisé par téléphone les 17 et 18 février auprès d'un échantillon de 1.004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.