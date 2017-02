Elections

CHASSE AU TRESOR Le candidat d'«En Marche» estime que le «programme» n'est pas «le coeur d'une campagne»...

Emmanuel Macron lors d'un meeting à Lyon. - Pascal Fayolle/SIPA

Thibaut Le Gal

La rumeur lui colle à la peau depuis son entrée en campagne. Emmanuel Macron serait orphelin de projet, le candidat sans programme de cette présidentielle. Ses adversaires politiques ne manquent pas de le rappeler. Un « hologramme », a taclé François Bayrou. « Un gourou », a renchéri François Fillon. Un « champignon hallucinogène » s’est amusé Jean-Luc Mélenchon.

Il faut dire que le candidat du mouvement « En Marche » tend le bâton pour se faire battre. Annoncé en février, le programme ne débarquera finalement que début mars, soit un mois et demi seulement avant le premier tour. Et l’ancien ministre de l’Economie prévient, dans le JDD. « C’est une erreur de penser que le programme est le cœur d’une campagne […] La politique, c’est comme la littérature, c’est un style. C’est une magie. Il faut définir le cœur de ce qu’on veut porter. »

Pas besoin de programme, donc ? Son entourage démine. « Il s’agissait d’une discussion philosophique avec Anna Cabana [la journaliste du JDD]… Évidemment qu’il y aura un projet, ou plutôt un contrat avec la nation, autour de 10 grandes propositions dévoilées le 2 mars. Ce sont sur ces 10 priorités que le président engagera sa responsabilité politique, et sera jugé à la fin du quinquennat ».

« Un nouveau site va sortir prochainement »

Son équipe enfonce le clou. « Nos adversaires sont dans les slogans, pas nous. Depuis octobre, Emmanuel Macron a déjà formulé entre 80 et 100 propositions, sur la culture, l’agriculture, la santé, le travail… ». De bonne foi, on est donc allé vérifier sur le site du mouvement : hélas, pas la moindre trace de programme.

Capture d'écran du site En Marche! - Montage/TLG

« Un nouveau site va sortir dans les prochains jours. Pour le reste, il y a de nombreuses fiches de propositions sur la page Facebook du candidat et du mouvement En Marche », répond son équipe. La chasse aux œufs se poursuit.

ll faut donc farfouiller sur la page Facebook du candidat pour tomber sur les fiches thématiques, présentées comme les « premières propositions » du candidat sur tels ou tels sujets (l’agriculture, la culture, la fiscalité, le mal-logement, ou l’environnement ci-dessous).

L’Evangile selon Emmanuel

Un peu léger, diront ses détracteurs. Dès novembre, les Jeunes avec Macron prennent les devants, et lancent le site vision-macron.fr. Une sorte d’Evangile selon Emmanuel, où sont recensées toutes les bonnes paroles du candidat par thématiques.

Site Vision-Macron - Site Vision-Macron

« C’est un peu le Wikipédia sur Macron. On a créé ce site pour mettre fin à l’idée qu’Emmanuel Macron n’a pas de projet, pas de colonne vertébrale idéologique », répond Mickael Nogal, responsable des Jeunes avec Macron et référent En Marche de Haute-Garonne. « Cet argument sur le manque de programme n’a pas de sens. Je pourrais passer 2 heures à vous parler de ses propositions sur la culture, l’éducation ou le travail », insiste le marcheur, qui précise : « Mais ça ne sert à rien d’avoir mille pages de projet non plus. C’est autour des 10 priorités présentées en mars, qu’on créera le rassemblement des progressistes ».

L’historien Jean Garrigues* estime que le candidat a tout intérêt à entretenir le flou. « Emmanuel Macron veut rassembler le plus largement possible. Il ne veut pas prendre le risque de se découvrir et perdre une partie de son électorat, qui est d’ailleurs le plus volatile (voir l’enquête de l’Ifop ci-dessous). Il a fait passer la phase d’incarnation avant celle des propositions. Peut-être ne s’attendait-il pas à être dans une position si favorable à deux mois du premier tour ? »

Les électeurs de F. #Fillon toujours plus sûrs de leur choix, comme ceux de B. #Hamon. E. #Macron enregistre une forte baisse sur ce point pic.twitter.com/TQR0n3w1jX — Ifop (@IfopOpinion) February 13, 2017

* Auteur d’Elysée Circus. Une Histoire drôle et cruelle des présidentielles (avec Jean Ruhlmann), Tallandier, 2016.

Mots-clés :