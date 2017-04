Elections

AVRIL Cinq sympathisants nous donnent leurs impressions sur la campagne de leur candidat…

Les sympathisants scrutent la campagne menée par leurs candidats. - CHAMUSSY/WITT/HARSIN/SIPA

Ils soutiennent chacun un candidat différent. Chaque mois, cinq sympathisants décryptent avec nous l’actualité de leur candidat. Temps forts, faiblesses, capacité à passer le 1er tour de l’élection présidentielle… Anthony, Jacqueline, Cédric, Jean-Baptiste R. et Jean-Baptiste P. livrent leurs impressions.

Jean-Baptiste P. soutient Jean-Luc Mélenchon

Il a prévu de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Le jeune monteur-réalisateur, un temps tenté par le vote blanc, avait d’abord soutenu Philippe Poutou (PC) en 2012, avant de reporter sa voix sur François Hollande.

Son point sur l’actualité de Jean-Luc Mélenchon :

« Tout va bien pour lui, il fait une bonne campagne. Il a beaucoup changé son image depuis la dernière présidentielle. En plus de ça, il est porté par les déçus de Hamon qui veulent voter utile. On peut même dire qu’il a transformé le vote radical en vote utile. Ça n’aurait jamais eu lieu il y a cinq ans. S’il passait au second tour, il éclaterait clairement Marine Le Pen. Les yeux du monde entier seraient rivés sur la France. On aurait le vote extrême, c’est-à-dire Le Pen, contre le vote radical pour Mélenchon. »

La principale difficulté du moment :

« Je trouve qu’il brasse trop large. Quand on se rappelle de sa campagne de 2012, il y avait des drapeaux rouges partout, on chantait plutôt l’Internationale et moins la Marseillaise. J’ai peur que son programme ne soit pas assez radical. »

Sa note de confiance pour le 1er tour : 7/10

« J’ai envie d’y croire. Je ne crois pas aux sondages mais je vois bien autour de moi qu’une dynamique s’est installée. »

Jean-Baptiste R. soutient Benoît Hamon

Jean-Baptiste R. est un jeune ingénieur procédés fraîchement diplômé et à la recherche d’un emploi. Il se dit « de gauche, depuis toujours » et a toujours voté soit pour le Parti socialiste soit pour les Verts.

Son point sur l’actualité de Benoît Hamon :

« Il a fait son maximum mais rien n’y fait. Son parti de ne l’a pas soutenu. Heureusement, il est resté bien à gauche, de par les thématiques qu’il a abordées pendant sa campagne mais aussi de par les personnes desquelles il s’est entouré, comme Christiane Taubira. Le problème, c’est qu’il est inaudible depuis plusieurs semaines alors que Mélenchon décolle. »

La principale difficulté du moment

« Le PS, qui l’a plombé par son mauvais quiquennat. Ensuite, les anciens membres du gouvernement l’ont lâché pour Macron. Il n’a vraiment pas eu sa chance. A sa place, je quitterais le parti pour se débarasser de son influence. »

Sa note de confiance pour le 1er tour : 0,5/10

« Je n’y crois plus du tout. Je pense même voter Mélenchon. »

Cédric soutient Emmanuel Macron

Cet étudiant à l’Ecole des mines de Douai, également entrepreneur, est en train de créer une start-up dans la technologie verte. Macron « incarne exactement » ce qu’il recherche chez un homme politique.

Son point sur l’actualité d’Emmanuel Macron

« Macron a bien bénéficié de toutes les affaires qui ont éclaté pendant la campagne, notamment celles qui concernaient Fillon et qui ont dégoûté pas mal d’électeurs. Le candidat a bien rebondi les dernières semaines. Cette campagne a été vraiment particulière. Je reste confiant mais je suis conscient que tout peut arriver. »

La principale difficulté du moment :

« C’est François Fillon. Dans mon école d’ingénieurs, tout le monde hésite entre Macron et Fillon. Je me méfie beaucoup de lui, je sais que tout est possible dimanche soir. »

Sa note de confiance pour le 1er tour : 8,5/10

« Pour moi, on élit le prochain président dès le premier tour. La personne face à Le Pen sera forcément élue. Après, un deuxième tour face à Fillon, ce serait fantastique. »

Jacqueline soutient François Fillon

Elle habite la banlieue de Besançon. Cette ancienne infirmière, « issue d’une famille pauvre », retraitée depuis un an, a cru « dur comme fer » en Nicolas Sarkozy. Son soutien s’est reporté sur François Fillon dès 2012.

Son point sur l’actualité de François Fillon

« Je suis dans le même état qu’avant les primaires. J’espère qu’il va gagner tout en me disant qu’il ne va pas y arriver. J’espère la même surprise que lors de la primaire des Républicains. Sarkozy lui a exprimé son soutien, c’est une bonne chose. J’ai une amie sarkozyste qui est à fond derrière Fillon aussi maintenant. »

La principale difficulté du moment

« Le mot "escroc" qui revient tout le temps. C’est par exemple ce qui l’a empêché de visiter l’école 42 de Xavier Niel. »

Sa note de confiance pour le 1er tour : 6/10

« Je mets une note juste au-dessus de la moyenne. Avec tout ce qu’il se passe en ce moment, je ne peux pas mettre beaucoup plus. »

Anthony soutient Marine Le Pen

D’abord intéressé par l’extrême gauche, cet étudiant en classe préparatoire économique et commerciale se dit déçu par Jean-Luc Mélenchon. Il a décidé de soutenir le Front national.

Son point sur l’actualité de Marine Le Pen

« Elle a durci ses thèmes de campagne ces dernières semaines, en parlant par exemple d’identité nationale. Là, elle s’adresse vraiment à la base de l’électorat FN qui affectionne particulièrement ces sujets. Elle a aussi reparlé du Vel d’Hiv et de la responsabilité de la France. Ça a beaucoup fait parler mais je ne pense pas que ça ait choqué dans nos rangs. Elle n’en est plus à chercher des soutiens. Elle veut asseoir son influence. »

La principale difficulté du moment :

« Les candidats qui appellent à voter "tout sauf Le Pen". C’est ce qui se passe à chaque fois depuis 2002 et qui empêche le FN d’accéder au pouvoir. »

Sa note de confiance pour le 1er tour : 9/10.

« Je reste très confiant. »

