POLITIQUE François Fillon a certifié que Sens commun avait sa place dans son gouvernement...

Le maire de Bordeaux Alain Juppé le 16 février 2017. - UGO AMEZ/SIPA

L.Br.

L’unité de la droite est-elle en train de se craqueler ? Le Canard enchaîné publie ce mercredi 19 avril une phrase attribuée à Alain Juppé concernant le mouvement politique Sens commun.

« Je ne soutiendrai pas un gouvernement dont la ligne serait dictée par Sens commun. C’est simple, je serai dans l’opposition », a déclaré l’ancien Premier ministre. Alain Juppé réagit à l’hypothèse évoquée par François Fillon d’inclure des membres du mouvement ultra-conservateur issu de la Manif pour Tous à son gouvernement.

Et Alain Juppé n'est pas la seule voix à s'élever contre ce mouvement. Sur Twitter, Dominique Bussereau et Arnaud Robinet, membres des Républicains, ont également exprimé leur désaccord.

L'arrivée de @SensCommun_ au sein du parti @lesRepublicains a eté une erreur,sa présence dans un Gouvernement serait une faute. — Dominique Bussereau (@Dbussereau) April 15, 2017

Perso je préfère le sens de l'intérêt général que le sens commun 😊 — Arnaud Robinet (@ArnaudRobinet) April 15, 2017

Une majorité plurielle

Dimanche, sur Radio J, le candidat LR a déclaré : « Sens commun fait partie des hommes et des femmes qui sont fiers de leur pays, attachés à leurs traditions, pour lesquels j’ai beaucoup de respect, c’est des composantes ». A la question de savoir si des membres de cette association pourraient intégrer son futur gouvernement en cas d’élection, François Fillon a glissé « pourquoi pas ».

Il a rappelé hier que sa majorité présidentielle comprendra, s’il gagne, « à la fois Sens commun et François Baroin, à la fois des gens qui sont très à droite et Nathalie Kosciusko-Morizet et ils ont tous vocation à faire partie de cette majorité, et donc ils ont tous vocation le cas échéant à faire partie du gouvernement ».

Alain Juppé et François Fillon doivent faire une apparition commune aujourd’hui dans les locaux de Deezer à Paris. La petite phrase publiée par le Canard enchaîné risque d’être au programme de leurs échanges.

Mots-clés :