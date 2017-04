Elections

SOLIDARITE « Que notre campagne et notre opposition républicaine soient la démonstration de l’échec du projet des violents », a écrit le candidat de la France insoumise à Emmanuel Macron…

Jean-Luc Mélenchon et François Fillon - LIONEL BONAVENTURE / POOL / AFP

C. Ape.

Avec l’arrestation de deux hommes soupçonnés de préparer un attentat, la menace terroriste a fait irruption ce mardi dans la campagne électorale, à cinq jours du premier tour de la présidentielle, tandis que les candidats jettent toutes leurs forces dans la dernière ligne droite.

Ce qui ne les empêche pas de se montrer solidaires face à cette menace. Jean-Luc Mélenchon a envoyé un message de soutien à deux de ses rivaux, François Fillon et Emmanuel Macron, prévenus la semaine dernière des risques pesant sur leur campagne, rapporte BFMTV.

Solidarité

« Totale solidarité face à la menace. Que notre campagne en complète opposition soit le meilleur des démentis au programme totalitaire des terroristes », a ainsi Jean-Luc Mélenchon au candidat Les Républicains.

Au fondateur d’En Marche !, le candidat de la France insoumise a envoyé un message légèrement plus personnalisé. « Emotion et complète solidarité personnelle. Que notre campagne et notre opposition républicaine soient la démonstration de l’échec du projet des violents. »

Les deux hommes de nationalité française, arrêtés mardi matin à Marseille par la DGSI, avaient l’intention de passer à l’acte « dans les tout prochains jours », a indiqué le ministre de l’Intérieur, Matthias Fekl.

