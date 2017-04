Elections

SOUTIEN La stratégie voudrait écarter Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon...

Le président du Mouvement national républicain, Bruno Mégret - MARTIN BUREAU / AFP

C. Ape.

On ne choisit pas sa famille, ni ses soutiens politiques. Le Mouvement national républicain (MNR), créé en 1999 par Bruno Mégret après la grande scission du Front national (FN) a appelé ce mardi ses sympathisants à voter pour… François Fillon, le candidat Les Républicains, rapporte Le Figaro.

Et la raison est simple. Il est « essentiel d’écarter du second tour Macron et Mélenchon représentants de la gauche immigrationniste et mondialiste », écrit le groupuscule dans un communiqué.

Le parti estime que la candidate frontiste Marine Le Pen est « assurée d’être qualifiée pour le second tour ». Et qu’en face d’elle, c’est François Fillon qu’elle devrait affronter. « Un vote responsable qui créera une configuration sans risque pour notre pays et par ailleurs électoralement plus favorable pour la candidate du FN. »

