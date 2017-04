Elections

MANIFESTATION Les forces de l'ordre ont tiré plusieurs grenades lacrymogènes...

Plusieurs centaines de personnes avaient déjà manifesté dimanche 16 avril 2017 contre le FN à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) - Mustafa Sevgi /SIPA

N.R. avec AFP

De brefs heurts ont opposé dimanche en début de soirée des militants anti-FN aux forces de l’ordre à proximité du Zénith de Paris, où Marine Le Pen tient un meeting de campagne. A l’appel de collectifs antifascites et d’extrême gauche, une centaine de personnes s’étaient rassemblées dans ce quartier du nord-est de Paris, quadrillé par d’importants contingents de forces de l’ordre.

Peu après 19h30, plusieurs dizaines d’entre eux, visages masqués pour certains, ont voulu avancer dans le parc de la Villette qui entoure le Zénith mais en ont été empêchés par un déploiement policier. Lors d’un face à face tendu, les manifestants ont scandé « Tout le monde déteste le FN », « Tous les flics sont des fachos », « Flics, violeurs, assassins », allumé des fumigènes et lancé quelques projectiles (bâtons de bois, canettes…) sur les forces de l’ordre, qui ont riposté avec des grenades lacrymogènes.

Gilbert Collard sous escorte

Des tensions étaient également apparues un peu plus tôt, vers 19h, à l’arrivée du député du Gard apparenté FN Gilbert Collard, qui a déclenché quelques jets de projectiles. Un cocktail molotov a notamment été lancé, sans toutefois approcher le député, protégé par le cordon de policiers déployé aux abords du parc et sous escorte du service d’ordre du FN.

Ça chauffe autour de Collard qui vient d'arriver sur l'esplanade de la Villette. Jets d'objets et cris. #MLPParis pic.twitter.com/sACF9zhbii — Dominique Albertini (@dom_albertini) April 17, 2017

Dimanche, plusieurs centaines de personnes avaient défilé au départ d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) contre la venue de la candidate d’extrême droite. Une cinquantaine de manifestants, vêtus de noir et le visage masqué, avaient lancé des fumigènes et projectiles sur les forces de l’ordre alors que le cortège passait non loin du Zénith.

