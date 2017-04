Elections

ELECTIONS Dans un entretien paru ce samedi dans « Libération », le candidat PS assure qu’il ne baisse pas les bras…

Benoit Hamon, le 12 avril 2017 à la Courneuve. - PHILIPPE LOPEZ / AFP

Un optimisme à toute épreuve ? Benoît Hamon ne laisse en tout cas rien paraître de l’inquiétude qui pourrait le consumer à la vue des derniers sondages, le plaçant bon cinquième au premier tour des élections.

« L’adversité me mobilise. Je finis la campagne en très grande forme. L’emballement final commence », assure Benoît Hamon dans une interview accordée à Libération. Méthode Coué ou réelle sérénité, il confie miser sur « l’intelligence » des « électeurs de gauche » pour déjouer les pronostics. « Que ce soit bien clair, je suis en campagne jusqu’au bout pour convaincre et éviter que les électeurs soient tentés de choisir un "bon candidat", alors que l’enjeu est de choisir un bon président », a-t-il ajouté, en réfutant ainsi la thèse du « vote utile » pour contrer le Front national qui pourrait profiter à Emmanuel Macron, en meilleure position.

Le candidat PS prend ses distances avec Mélenchon

Le candidat socialiste insiste également sur ses divergences avec Jean-Luc Mélenchon qui l’a désormais nettement distancé dans les sondages après de timides tentatives d’entente. « Ce combat que nous menons séparément ira jusqu’au 23 avril parce que, je le dis, on ne gouverne pas ou on ne reconstruit pas la gauche sur la sortie de l’Europe », a-t-il plaidé. « J’ai eu l’exigence intellectuelle de me sortir de figures simples et démagogiques. Moi aussi, j’aurais pu dire "qu’ils dégagent tous !", dire que tout est de la faute de l’Europe. Mais cela n’aurait pas été rigoureux », a-t-il argumenté.

Je veux dire à M.Mélenchon: comment finance-t-on la transition écologique sans Europe? Comment nos enfants grandiront sans Europe? #BHRennes pic.twitter.com/SBZt6ELr3S — Benoît Hamon (@benoithamon) April 14, 2017

A la conquête de l’Ouest

Pour cette dernière semaine avant le premier tour des élections, Benoît Hamon a décidé de jouer son va-tout en parcourant pendant plusieurs jours l’ouest de la France. De Rennes à Bordeaux dimanche, le candidat socialiste passera par Guérande, Angers ou Angoulême, afin de se frotter « à la réalité parfois difficile de la vie des gens ».

Heureux d'être à #Rennes, en déplacement cet après-midi sur les questions de #transports et ce soir en meeting pic.twitter.com/400ZvBjjZN — Benoît Hamon (@benoithamon) April 14, 2017

Prédisant que le 8 mai, au lendemain du deuxième tour, « le souvenir des grands meetings va vite s’effacer pour rentrer dans le dur », M. Hamon entend montrer que son programme apporte une réponse adaptée à la situation du pays. « Il ne faudra pas découvrir que c’est plus difficile que prévu. Moi, je me suis préparé à diriger ce pays », a-t-il encore assuré, avant de réunir quelque 4.000 personnes dans la soirée de vendredi à Rennes.

Ces visites de terrain se poursuivront lundi et mardi dans le Sud-Ouest jusqu’à un grand meeting à Toulouse mardi soir.

