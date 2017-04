Elections

A VOS SOUHAITS Avant l’élection présidentielle, « 20 Minutes » est allé à la rencontre des Français pour prendre le pouls de la nation…

Evan Bienvenu, skateur et étudiant à Nantes - J. Urbach/ 20 Minutes

Propos recueillis par Julie Urbach

Riches, pauvres, chômeurs, jeunes, retraités, zadistes… A l’approche de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, 20 Minutes est allé à la rencontre des Français de tous les âges et dans tout le pays, afin de prendre le pouls de la nation.

A chaque personne interrogée, trois questions ont été posées, toujours les mêmes. Aujourd’hui, c’est au tour de Evan Bienvenu, 18 ans, skateur et étudiant en BTS à Nantes d’y répondre.

Quelle première mesure doit être prise par le nouveau président de la République ?

Tout le monde parle de l’emploi et de l’éducation mais c’est vrai que c’est très important ! Il faudrait que tous les jeunes aient la possibilité de faire des études supérieures car aujourd’hui, avec seulement le bac, je ne m’en serais pas sorti pour trouver un emploi. Sauf que certaines familles défavorisées n’y ont pas accès et ne peuvent pas payer les frais.

Toujours sur l’emploi, je serais assez favorable à l’idée de baisser le temps de travail, comme le suggère Poutou. Cela permettrait de faire des équipes qui tournent dans les entreprises et ainsi d’embaucher plus de monde.

Pourquoi êtes-vous intéressé par cette élection ?

Déjà parce que je vois ça depuis que je suis petit et que là, je vais voter pour la première fois. J’ai hâte, même si je ne me reconnais pas à 100 % dans un candidat. J’ai essayé de bien regarder les débats, on a aussi fait des exposés en cours… J’ai par exemple découvert tous les « petits candidats » dont je n’avais jamais entendu parler avant cette élection, et je trouve que c’est dommage que l’on ne parle pas assez de leurs propositions.

Je me suis aussi forgé mon avis sur l’Europe, et je ne pense pas que ce soit une bonne idée d’en sortir.

Avez-vous finalisé votre vote ?

Non, ça change tous les jours. Mais j’irai voter, c’est sûr ! A l’heure actuelle, j’hésite entre Hamon, Mélenchon, Macron et même Dupont-Aignan. Ils ont tous certaines bonnes idées mais je n’arrive pas à trancher. J’aime bien aussi Poutou mais ce qu’il propose est trop utopiste. Je me déciderai quelques jours avant le premier tour, et on verra bien !

